ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси 9 ноября зафиксирован новый рекорд тепла за весь период метеонаблюдений

10.11.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Благодаря возобновившемуся выносу очень теплых воздушных масс в Беларуси 9 ноября зафиксирован температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Пинске воздух прогрелся до +16,5 градуса. Это на 0,1 градуса больше прежнего максимума, зафиксированного 9 ноября 2014 года в Брагине. В самом Пинске локальный рекорд дня перекрыт на 2 градуса (14,5 в 2013 году).

Обновились экстремумы на метеостанции «Полесская» Лунинецкого района — 15,1 градуса (14,3 в 1997 году) и в Ганцевичах — 13,3 (12,7 в 2013-м).

4 ноября в Беларуси также был побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах воздух прогрелся до 18,5 градуса тепла. Прежний максимум составлял 17,8 градуса (4 ноября 1968 года в Бресте). Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7).

5 ноября отмечены новые максимумы дня на 10 метеостанциях на территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе на самой северной («Езерище») и самой южной («Брагин») станциях.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно. По информации Белгидромета, cреднемесячная температура воздуха составила от +8 до +11 градусов, что в основном на 2−3 градуса выше климатической нормы. Такой теплый октябрь — второй раз за последние 75 лет.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

10 ноября теплая погода сохранится. В Минске ожидается 11−13 градусов. Рекорд дня для столицы — 13,5, зафиксирован 92 года назад.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря возобновившемуся выносу очень теплых воздушных масс в Беларуси 9 ноября зафиксирован температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как после длинных выходных вернуться на работу бодрым. Советы врача
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • часы дизель мужские каталог официальный в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика