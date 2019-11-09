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Коммуникационная кампания «Суседзі натхняюць!» представит Программы трансграничного сотрудничества

10.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Коммуникационная кампания «Суседзі натхняюць!» представит Программы трансграничного сотрудничества
«Суседзі натхняюць!» — так называется коммуникационная кампания, которая проходит в Минске и областных городах страны по инициативе Представительства Европейского союза в Республике Беларусь.

Её главная задача – представить результаты и обозначить перспективы программ трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь».

В специальном разделе интернет-ресурса euprojects.by/cbc можно подробно познакомиться с проектами по самым разным направлениям — социальному и экономическому развитию, охране окружающей среды, безопасности границ, мобильности людей, товаров и капитала. В шести коротких видеоисториях представлены герои проектов — врачи, сотрудники музеев и туристической отрасли, офицеры МЧС и таможни из разных регионов Беларуси.

«Есть главное, что объединяет этих людей: вместе с коллегами из Польши, Украины, Латвии и Литвы они добиваются результата, очень важного как для одной, так и другой стороны. Своей работой они вдохновляют друг друга на новые амбициозные проекты. У многих участников трансграничных проектов за плечами многолетний опыт и перечень дел, которыми можно гордиться. Мы уверены, что об этих достижениях белорусское общество должно быть широко информировано», — отметил ДиркШюбель, Глава Представительства Европейского союза в Республике Беларусь.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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