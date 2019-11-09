Коммуникационная кампания «Суседзі натхняюць!» представит Программы трансграничного сотрудничества

Источник материала: Полесская правда



«Суседзі натхняюць!» — так называется коммуникационная кампания, которая проходит в Минске и областных городах страны по инициативе Представительства Европейского союза в Республике Беларусь.

Её главная задача – представить результаты и обозначить перспективы программ трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь».

В специальном разделе интернет-ресурса euprojects.by/cbc можно подробно познакомиться с проектами по самым разным направлениям — социальному и экономическому развитию, охране окружающей среды, безопасности границ, мобильности людей, товаров и капитала. В шести коротких видеоисториях представлены герои проектов — врачи, сотрудники музеев и туристической отрасли, офицеры МЧС и таможни из разных регионов Беларуси.