Коммуникационная кампания «Суседзі натхняюць!» представит Программы трансграничного сотрудничества

«Суседзі натхняюць!» — так называется коммуникационная кампания, которая проходит в Минске и областных городах страны по инициативе Представительства Европейского союза в Республике Беларусь.
Её главная задача – представить результаты и обозначить перспективы программ трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь».
В специальном разделе интернет-ресурсаeuprojects.by/cbc можно подробно познакомиться с проектами по самым разным направлениям — социальному и экономическому развитию, охране окружающей среды, безопасности границ, мобильности людей, товаров и капитала. В шести коротких видеоисториях представлены герои проектов — врачи, сотрудники музеев и туристической отрасли, офицеры МЧС и таможни из разных регионов Беларуси.
«Есть главное, что объединяет этих людей: вместе с коллегами из Польши, Украины, Латвии и Литвы они добиваются результата, очень важного как для одной, так и другой стороны. Своей работой они вдохновляют друг друга на новые амбициозные проекты. У многих участников трансграничных проектов за плечами многолетний опыт и перечень дел, которыми можно гордиться. Мы уверены, что об этих достижениях белорусское общество должно быть широко информировано», — отметил ДиркШюбель, Глава Представительства Европейского союза в Республике Беларусь.