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146 малышей родились в семьях пинчан и жителей района в октябре
10.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Всего за 10 месяцев в Пинском роддоме проведены 2 101 роды, в 26 из которых на свет появились двойни.
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном родильном доме, в октябре в семьях пинчан и жителей Пинского района появилось на свет 146 малышей – 76...
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