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146 малышей родились в семьях пинчан и жителей района в октябре

10.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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146 малышей родились в семьях пинчан и жителей района в октябре
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном родильном доме, в октябре в семьях пинчан и жителей Пинского района появилось на свет 146 малышей – 76 девочек и 70 мальчиков. Двойни родились в двух семьях горожан.

Всего за 10 месяцев в Пинском роддоме проведены 2 101 роды,  в 26 из которых на свет появились двойни.

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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном родильном доме, в октябре в семьях пинчан и жителей Пинского района появилось на свет 146 малышей – 76...
 
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