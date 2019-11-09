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Из-за лжеминирований в Минске вечером 9 ноября эвакуировали больше 8 тысяч человек
10.11.2019 09:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всего в Минске 9 ноября из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек, сообщает
По данным МЧС, сообщение поступило в 18.54 вечером в субботу. Из здания железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский» были эвакуированы 350 человек. Из торгового центра «Дана Молл» — эвакуированы 3000 человек, из «Галилео» — 2000 человек и из ТЦ «Замок» — 2850 человек.
Всего было эвакуировано 8200 человек.
Напомним, 9 ноября посетители
— Около 19.00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на объектах в Минске, — сообщила в
После 22.00 обследование было завершено — подозрительных и опасных предметов не обнаружено.
СК
Напомним, в августе в Беларуси прошла
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Всего в Минске 9 ноября из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек, сообщает сайт МЧС.
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