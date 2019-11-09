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Из-за лжеминирований в Минске вечером 9 ноября эвакуировали больше 8 тысяч человек

10.11.2019 09:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всего в Минске 9 ноября из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек, сообщает сайт МЧС.

По данным МЧС, сообщение поступило в 18.54 вечером в субботу. Из здания железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский» были эвакуированы 350 человек. Из торгового центра «Дана Молл» — эвакуированы 3000 человек, из «Галилео» — 2000 человек и из ТЦ «Замок» — 2850 человек.

Всего было эвакуировано 8200 человек.

Напомним, 9 ноября посетители сообщили, что в Минске эвакуировали крупные торговые центры — «Дана Молл», «Галилео», «Замок» и железнодорожный вокзал.

— Около 19.00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на объектах в Минске, — сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Саперно-пиротехнические группы проводят обследование указанных объектов на наличие опасных предметов. В целях соблюдения мер безопасности сотрудниками милиции будут предприняты меры к эвакуации граждан.

После 22.00 обследование было завершено — подозрительных и опасных предметов не обнаружено.

СК сообщил, что возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ.

Напомним, в августе в Беларуси прошла волна лжеминирований. Только утром 19 августа из-за сообщений о минировании вокзала, гостиниц и аэропорта в Минске пришлось эвакуировать около двух тысяч человек. В тот день сообщение о минировании столичного вокзала также получил контакт-центр БелЖД в Могилеве. После обеда 19 августа стали эвакуировать людей из других минских зданий. Сообщения о минировании поступили в торговые центры «Галерея Минск», «Галилео», «Дана Молл», «Столица», а также в бизнес-центр «Рубин Плаза», где находится офис «Онлайнера».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Всего в Минске 9 ноября из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек, сообщает сайт МЧС.
 
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