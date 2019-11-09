Заочная пикировка с Медведевым, предложение от Румаса, и рост Кочановой. Тест по новостям недели

Источник материала: Tut.by

Минувшая рабочая неделя была хоть и короткой, но не без событий. В Минске начался суд над экс-начальником отдела центрального аппарата Следственного комитета. Продолжился процесс по делу бывшего начальника управления Минздрава Людмилы Реутской — ей предъявили еще одно обвинение . А экс-директору департамента по авиации и экс-пилоту борта № 1 вынесли приговор — суд был закрытый, но на оглашение приговора журналистов пустили.

В парламенте провели «нулевое чтение» бюджета. Депутаты местных советов выбрали сенаторов . А президент встретил 7 ноября в Эмиратах. Чтобы размять мозги после длинных выходных, а заодно узнать, что вы могли пропустить, предлагаем пройти наш новостной тест.