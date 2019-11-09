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10 ноября – День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД

10.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В 2007 году в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь был установлен День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Дата была выбрана не случайно – для многих сотрудников белорусской милиции, служивших во времена СССР, этот день навсегда остался праздничным, так как именно 10 ноября отмечался День советской милиции.

10 ноября – День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
Алексей Кучерявый, Виктор Бука и Олег Белоусов (слева направо)

О том, что свяжет свою жизнь с правоохранительными органами, Виктор Бука даже не задумывался. Но, видимо, судьбе было так угодно, и он сменил работу в сельском хозяйстве на службу закону.

– В то время было принято представителей трудовых коллективов направлять на службу в милицию. Вот и я удостоился такой чести, о чем впоследствии ни разу не пожалел. Навсегда осталось в памяти мое первое дело, которое довелось расследовать, будучи уже участковым инспектором. А связано оно было с самогоноварением, – рассказал Виктор Алексеевич. – Тогда пришлось немало постараться, чтобы обнаружить спрятанные емкости со спиртным.

После учебы в Минской высшей школе милиции МВД СССР работал следователем, а затем 13 лет – начальником милиции общественной безопасности и заместителем начальника ОВД райисполкома.

Наш герой возглавлял 3-е отделение милиции администрации Железнодорожного района Гомеля, проходил службу в Департаменте исполнения наказания МВД Республики Беларусь по Гомельской области, откуда ушел на заслуженный отдых в звании подполковника милиции. Однако сидеть без дела не в правилах Виктора Буки, и он продолжил работать, но в другой сфере. Сегодня мужчина с семьей живет в Губичах, он счастливый отец и дедушка, у него трое взрослых дочерей и шестеро внуков.

Трудовой и жизненный путь Олега Белоусова неразрывно связан с работой в милиции, начинал постовым по охране водозабора в Гомеле. За его плечами учеба в Минской средней школе милиции имени М.В. Фрунзе.

И хотя мужчина выучился на электрогазосварщика, по профессии не работал ни дня. Его призвание – служба в милиции, которой он посвятил 25 лет. Не раз доводилось ему рисковать своей жизнью и участвовать в раскрытии разного рода дел. Вспоминает, как жизнь его висела буквально «на волоске», когда задерживал сбежавшего заключенного. И таких случаев у участкового инспектора было немало, но он никогда не изменял своим принципам, всегда честно выполнял поставленные задачи, за что пользовался заслуженным уважением и авторитетом у населения и среди коллег.

– На выбор профессионального пути повлиял тот факт, что мой дед, Аким Лукьянович, когда-то тоже был участковым инспектором, – отмечает Олег Леонидович. – Его направили в Брестскую область заместителем начальника милиции, но Великая Отечественная война нарушила все планы. Рассказы деда о работе в правоохранительных органах, о войне так впечатлили меня, что я твердо решил, как и он в свое время, охранять покой и безопасность людей. Да и брат мой, Василий, связал свою жизнь с работой в милиции.

Служба в правоохранительных органах – значимый и яркий период в жизни и Алексея Кучерявого.

– С особой теплотой вспоминаю своих коллег и наставников. Конечно, труд участкового инспектора милиции не из простых, он требует полной самоотдачи и ответственности, внимания и терпения, умения выслушать человека, пришедшего за помощью. Я всегда любил свою работу. Именно поэтому, может быть, и сын пошел по моим стопам. Племянник и внук также служат в милиции, – поделился Алексей Дмитриевич.

А ведь когда-то и подумать не мог, что будет стражем порядка, учился на ветврача. По распределению попал на Гомельскую птицефабрику, где отработал лишь пару месяцев и был призван в армию. После службы трудился главным ветеринарным врачом в одном из хозяйств района. Однако в 1984-м по направлению райкома партии прибыл на службу в отдел внутренних дел участковым инспектором. В этой должности работал вплоть до выхода на пенсию.

Постоянное общение с людьми и умение находить с ними общий язык помогли мужчине и в дальнейшей деятельности. На протяжении трех лет он был председателем Глазовского сельисполкома, а до октября нынешнего года – управляющим отделением «Глазовка» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Для каждого из наших героев работа в милиции стала значимой вехой в жизни. Сегодня ветераны органов внутренних дел с охотой делятся своим опытом с молодыми сотрудниками, как в свое время и сами получали мудрые и ценные наставления от старшего поколения.

Слова огромной благодарности они говорят тем, кого уже нет с нами рядом, и тем, кто еще в строю: Петру Парфененко, Евгению Никитенко, Василию Ефимову, Петру Жарину, Владимиру Рухло, Юрию Осипенко, Владимиру Лупиченко, Виктору Бубликову, Александру Болдуеву, Виктору Аверьянову, Николаю Цвору, Виталию Кунделеву, Владимиру Варуеву и другим.

Ольга МАРЦЕЛЕВА
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Теги: Гомель
 
 
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В 2007 году в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь был установлен День чествования ветеранов органов внутренних дел...
 
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