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«Cтавили к станку, и я плакала». История Дианы, которая в 15 переехала в Минск из Питера ради балета
10.11.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грация, лебединые шеи, стройные ноги в пуантах — это то, что видит зритель (и что хочет видеть). Мало кто может представить, что происходит с балетной труппой по ту сторону сцены, как одно нелепое движение может сломать карьеру, которую ты строил более 10 лет. Это история Дианы, которая ради своей мечты о сцене еще подростком оставила родителей и поменяла страну. Мы продолжаем проект «
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«Cтавили к станку, и я плакала». История Дианы, которая в 15 переехала в Минск из Питера ради балета
Это история Дианы, которая ради своей мечты о сцене еще подростком оставила родителей и поменяла страну.
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