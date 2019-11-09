«Cтавили к станку, и я плакала». История Дианы, которая в 15 переехала в Минск из Питера ради балета

Источник материала: Tut.by

Грация, лебединые шеи, стройные ноги в пуантах — это то, что видит зритель (и что хочет видеть). Мало кто может представить, что происходит с балетной труппой по ту сторону сцены, как одно нелепое движение может сломать карьеру, которую ты строил более 10 лет. Это история Дианы, которая ради своей мечты о сцене еще подростком оставила родителей и поменяла страну. Мы продолжаем проект « Быть восемнадцатилетним », рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства их сверстников.