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На каникулах мы не скучаем, Беларусь родную изучаем

10.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На каникулах мы не скучаем, Беларусь родную изучаем

Ребята из Потаповского детского сада-средней школы с пользой проводят каникулярное время. Они могут выбрать занятие по душе. Для старших работают секция футбола и различные кружки: резьбы по дереву, бисероплетения, изделий из бумаги, а самые маленькие пробуют свои силы в рисовании.

Во время визита «Авангарда» учащиеся 2-4 классов в занимательной форме принимали участие в игре «Наша Беларусь». Знакомясь с традициями нашей синеокой страны, ее символикой, вариантами национальной одежды и другой информацией, дети расширяли свои познания с помощью наглядных пособий.

Стоит отметить, что в каникулярный период с 1 по 10 ноября проходит районная профилактическая акция «Организуй свой досуг», направленная на максимальное вовлечение учащихся в полезную занятость.

Уже с понедельника они вновь сядут за парты и продолжат постигать азы науки, а пока наслаждаются последними днями осенних каникул.

На каникулах мы не скучаем, Беларусь родную изучаем

Галина АСТАПЕНКО

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Ребята из Потаповского детского сада-средней школы с пользой проводят каникулярное время. Они могут выбрать занятие по душе. Для старших работают...
 
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