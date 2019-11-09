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Отличный ноябрь! В понедельник до +13, но оранжевый уровень опасности из-за дождя и ветра
10.11.2019 14:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 11 ноября, ожидается до +13 градусов тепла. В Гродненской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного дождя и ветра, сообщает сайт
По данным Белгидромета, в Беларуси 11 ноября будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, с порывистым ветром — в Гродненской области объявлен оранжевый уровень опасности.
В Бресте 11 ноября ожидается 6−8 градусов тепла, в Гродно — +5...7 градусов тепла, в Витебске — +9...11, в Могилеве — +10...12, в Гомеле — до 13 градусов тепла.
В Минске ночью и днем обещают дождь, усилится ветер, утром слабый туман. Температура воздуха в течение суток — +9...11.
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По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 11 ноября, ожидается до +13 градусов тепла.
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