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Отличный ноябрь! В понедельник до +13, но оранжевый уровень опасности из-за дождя и ветра

10.11.2019 14:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 11 ноября, ожидается до +13 градусов тепла. В Гродненской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного дождя и ветра, сообщает сайт pogoda.by.

По данным Белгидромета, в Беларуси 11 ноября будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, с порывистым ветром — в Гродненской области объявлен оранжевый уровень опасности.

В Бресте 11 ноября ожидается 6−8 градусов тепла, в Гродно — +5...7 градусов тепла, в Витебске — +9...11, в Могилеве — +10...12, в Гомеле — до 13 градусов тепла.

В Минске ночью и днем обещают дождь, усилится ветер, утром слабый туман. Температура воздуха в течение суток — +9...11.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 11 ноября, ожидается до +13 градусов тепла.
 
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