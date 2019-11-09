10 ноября: этот день в истории

Источник материала: Полымя





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1939 год — в Чикаго (США) был впервые продемонстрирован автомобиль с кондиционером.

1974 год — состоялся пуск первого троллейбуса в Гродно по маршруту ПО «Азот» — пл.Советская.

РОДИЛИСЬ

1749 год — Радзивилл Матей, государственный деятель ВКЛ, композитор, драматург. Участвовал в подготовке восстания 1794 года. Как драматург дебютировал в 1784 году, когда к приезду короля Станислава Августа Понятовского в Несвиже была поставлена опера «Агатка, или Приезд пана». Автор сонаты, серенады, 6 полонезов. Умер в 1800 году.

1759 год — Иоганн Фридрих Шиллер, немецкий поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения, один из основоположников немецкой классической литературы. Умер в 1805 году.

1909 год — Брагонин Терентий Иванович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). С июля 1941 года на Западном, Донском, Брянском, Центральном и Белорусском фронтах. Командир отделения разведки артиллерийского полка старший сержант Брагонин отличился при форсировании Днепра и в боях за плацдарм на территории Комаринского района в сентябре — октябре 1943 г. Под сильным обстрелом противника разведчики под его командованием переправились через Днепр и корректировали огонь дивизиона, чем содействовали успешному форсированию реки. В боях за деревни Старая Иолча и Красное, корректируя огонь, помогли рассеять и частично уничтожить батальон пехоты противника. 28 сентября — 4 октября 1943 года в боях за д.Галки, находясь в боевых порядках пехоты, Брагонин корректировал огонь дивизиона, помог уничтожить самоходное орудие, 2 противотанковые пушки, 3 пулемета, 8 огневых точек, участвовал в отражении контратак противника. Погиб в 1944 году в бою при освобождении Калинковичского района. Его именем названа улица в г.Калинковичи.

1919 год — Солдаткин Михаил Тимофеевич, белорусский ученый в области теплообеспечения вентиляции, доктор технических наук, профессор (1973), заслуженный строитель Беларуси (1980). В 1948 году окончил Горьковский инженерно-строительный институт. С 1953 года работал в БПИ (с 1960 проректор, с 1972 года заведующий кафедрой). Автор научных работ по термообработке бетона, панелей, исследованию фильтрации воздуха и теплофизических параметров строительных материалов. Умер в 1987 году.

1919 год — Калашников Михаил Тимофеевич, российский конструктор, создатель самого известного в мире стрелкового оружия. Лауреат Государственной премии СССР (1949) и Ленинской премии (1964), Дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976), академик РАН, заслуженный работник промышленности СССР. Созданный им во время войны автомат АК-47 (в 1947 году началось его серийное производство) был признан изобретением XX века и стал ассоциироваться на Западе с Россией. На базе АК-47 конструктор разработал более ста унифицированных образцов автоматического оружия. В ноябре 1994 года ему был вручен российский орден «За заслуги перед Отечеством» II степени с порядковым номером один. Умер в 2013 году.

1934 год — Курбеко Иван Степанович, белорусский поэт и литературовед. В 1958 году окончил БГУ. Работал в Литературном музее Я.Купалы и Литературно-мемориальном музее им.Я.Коласа. Автор юмористического сборника «Лишь бы здоровье», книги лингвистических загадок, альбомов «Янка Купала», «Якуб Колас» и др. Умер в 2009 году.

1954 год — Мазаник Сергей Алексеевич, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1999), профессор (2005). В 1977 году окончил БГУ. Автор научных работ по обыкновенным дифференциальным уравнениям и методике преподавания математики.

1979 год — Шаптебой Василий Васильевич (Молдова), белорусский спортсмен (инваспорт; легкая атлетика, велоспорт), мастер спорта Беларуси (1999), заслуженный мастер спорта Беларуси (2004). Бронзовый призер XI Паралимпийских игр (2000). Чемпион XII Паралимпийских игр (2004). Бронзовый призер чемпионата Европы (1999). Чемпион Беларуси по велогонкам (2002), чемпион и призер Беларуси по легкой атлетике (1999, 2000).

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день науки на службе мира и развития. Ежегодное празднование установлено в 2001 году по инициативе участников Всемирной конференции по науке, созванной ЮНЕСКО.

Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 году основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память святой мученицы Параскевы Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Параскева Пятница. В народе ее считали покровительницей домашнего хозяйства, пособницей в женских заботах. В день ее памяти не работали, даже если этот день приходился не на пятницу, а на другой обычный день недели. После Параскевы начинали мять и трепать лен, готовить для продажи.

ИМЕНИНЫ

православные: Неонилы, Прасковьи, Арсения, Дмитрия, Ивана, Максима;

католические: Натальи, Нелли, Андрея, Леона, Льва, Степана.

БЕЛТА.