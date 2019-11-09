«Ты думаешь только о себе!» Подростки - о стереотипах про них, которые бесят

Источник материала: Tut.by

Подростки поделились стереотипами, которые в отношении них на самом деле не работают. А что, ведь молодых людей тоже стигматизируют: то они слишком много сидят в телефоне, то не заботятся о старших. Но справедливо ли это для всех? Почему не стоит делать такие выводы — объяснили сами подростки. Тема животрепещущая, поэтому ребята согласились только анонимно рассказать все, что они думают о родителях и остальных взрослых людях. А семейный психолог Ольга Анушкина комментирует, как научиться жить с этими стереотипами (и детям, и родителям).



Фото: pixabay.com

1. «Ты думаешь только о себе! Лучше бы помог чем-нибудь»

Родители хотят, чтобы их дети были идеальными: и учились хорошо, и по дому помогать успевали. Но нехватка времени совсем не означает, что подросток — эгоист.

Вероника, 17 лет: «Почему-то некоторые взрослые считают, что подростки являются эгоистами. Понятное дело, что все мы разные. Но это не значит, что такое качество нужно приписывать всем».

Лиза, 17 лет: «Я стараюсь совмещать учебу и помощь родителям. Но частенько бывает так, что времени не хватает и приходится чем-то жертвовать. И вместо того, чтобы войти в положение и понять, родители начинают считать нас эгоистами. А хорошее образование как получить?»



Ольга Анушкина. Фото из личного архива

Совет психолога:

— Данная ситуация — это классика жанра. Родители стареют, много работают, устают и, конечно, хотят помощи. Видя дома рядом с собой ребенка двухметрового роста, который валяется в кровати, уткнувшись в телефон, они хотят помощи в нелегких бытовых делах. Мечта всех мам и пап — приходить домой в чисто убранный дом, где вкусно пахнет приготовленной едой, все белье постирано, младшие дети забраны из детских садов и школ, а уроки сделаны. В этом нет ничего странного. Усталым после работы родителям хочется просто лечь и отдыхать. А вместо этого их встречает бардак, готовка еды и весь набор домашних дел. Хотя у них есть при этом взрослые дети. Вот они и срываются, но часто потом искренне жалеют, что не сдержались.

Слова «ты эгоист, потому что не помогаешь» очень болезненны для самооценки любого человека. Неважно — взрослого или ребенка. Здесь как рекомендацию можно рассматривать заботу о близких. Если взрослые устают, то помнят о том, что и сам подросток очень устает. Но это не отменяет внимание к близким с двух сторон. Очень важно для взаимопонимания в семье переводить намеки в прямую просьбу. Например, со стороны родителей: «Сделай, пожалуйста, то и то к моему приходу, так как мне нужна помощь»".

«Да успокойся, это просто переходный возраст!»

Переходный возраст — обычное явление в жизни подростков. Но родители порой превращают его в настоящую «болезнь» для того, чтобы объяснить непонятное поведение своих детей.

Ульяна, 16 лет: «Очень не нравится, когда какие-то переживания и депрессии сбрасывают на „кризис возраста“. Эмоциональные сбои бывают у всех: и у взрослых людей, и у детей. Но для чего нам создают вымышленную болезнь — непонятно».

Вика, 17 лет: «Практически изо дня в день слышу: „Закроешься в своей комнате и сидишь там вечерами“. У меня очень плотный график, в школе задают так много, что не успеваешь и пожить нормально. Плюс ко всему нужно делать дополнительные задания к репетиторам и на курсы. И почему-то у взрослых складывается впечатление, что я замкнулась в себе и выбрала одну только комнату как единственное свое пространство. Считают, что со мной что-то не то. Помимо учебы, просто иногда хочется побыть одной. Все мои попытки доказать, что никакого „кризиса“ у меня нет, заканчиваются всегда одним и тем же».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Совет психолога:

— В семье происходят конфликты из-за недопонимания и разных ценностей. Для подростков в данной ситуации, в первую очередь, важно запастись терпением и выбрать того родителя, с которым контакт лучше. А уже ему описать все проблемы или претензии в любой доступной форме (письменный текст, устное сообщение)".

«Ты когда-нибудь с телефоном расстаешься?»

Зависимость от телефонов стало уже привычным явлением. Но стоит ли ее приписывать каждому подростку — вопрос.

Саша, 17 лет: «„Сколько можно сидеть в телефоне? Что ты в нем нашел?“ Мне кажется, это я слышу от родителей чаще, чем свое имя. Если честно, не сказал бы, что провожу так много времени, как думают родители, в телефоне. Конечно, хочется полистать ленту, посмотреть видео, попереписываться с друзьями. Но этого всего у меня в меру. Взрослые же включают одну и ту же пластинку под названием „антителефон“ каждый раз, когда я тянусь к телефону».

Настя, 17 лет: «Телефон захватил наш мир. Поэтому неудивительно, что он является неотъемлемой частью жизни каждого подростка. Мне кажется, взрослым стоит смирится и, грубо говоря, не читать морали на эту тему. Может, они сами себе придумали, что все настолько плохо. И уж тем более приписывать такое „клеймо“ абсолютно каждому подростку — вообще не вариант».

Совет психолога:

— Если родители запрещают вам пользоваться социальными сетями, мотивируя это снижением успеваемости и отсутствием живого общения, нужно просто объяснить, в каких целях вы пользуетесь телефоном. Подростку при таком раскладе следует поделиться, чем именно он занимается в интернете, и объяснить, что основное общение с друзьями за пределами школы происходит в переписках. Или же сделать следующее: вместе с родителем обозначить определенные временные рамки, внутри которых интернет использовать можно.

«Взрослым — слово. Детям — молчать»

«Подрастешь — поймешь» — настолько заезженная фраза родителей, что было бы странно, если бы подростки о ней не упоминали.

Вероника, 17 лет: «Для меня не всегда понятна „картина“, когда мы всей семьей сидим за столом, а говорят только взрослые. „Ничего в этой жизни не видал, мало чего понимаешь“ — вот какое объяснение».



Фото: pixabay.com

Арина, 17 лет: «Почему сразу если подросток, то глупый? Вернее, глупее взрослого человека. Я знаю много успешных еще совсем молодых людей, которые, несмотря на свой юный возраст, добились больше, чем некоторые взрослые. Не работает это правило ни капельки: „Чем взрослее, тем умнее“».

Миша, 17 лет: «Взрослые не учитывают того, что ты личность. Это мне больше всего не нравится. Очень они любят сравнивать нас со своим подростковым периодом. И совершенно не понимают, что сейчас другое время и новые желания. Но разница-то в поколениях делает свое дело».

Совет психолога:

— В силу быстрого физического развития и «зашкаливания» гормонов, родители часто видят своих детей-подростков как «не очень умных людей», которые «ничего не понимают» и «несут чушь». В таком случае детям не стоит показывать свое высокомерие, даже если они уверены, что их мнение 100% правильное. Оскорбительная подача информации родителями просто-напросто не усваивается. Следует помнить: когда дети перечат, содержание их слов для родителей уже абсолютно не важно.

«Эти подростки и курят уже, и пьют, и что только не делают!»

В период взросления может твориться все что угодно. Но не обязательно плохое. Пока взрослые считают, что все подростки пробуют сигареты или алкоголь, они учатся, гуляют с друзьями и радуются жизни.



Фото: pixabay.com

Юля, 16 лет: «По стандарту взрослые считают, что современная молодежь разбалованная. И только и делает, что развлекается. Но здесь есть большое „но“. Каждый из нас личность. И я никогда в жизни не скажу, что большинство подростков курит и употребляет алкоголь. Есть такие, да. Но далеко не все. И даже не большинство. Очень много молодых людей ставят в приоритет образование, успешную будущую жизнь. Обидно, когда такую чушь приписывают подросткам, которые на самом деле стремятся вырасти хорошими людьми».

Марина, 17 лет: «Если я прошу у родителей остаться у друзей на ночевку, у них сразу складывается мнение, что я еду пить, курить и так далее. А нам просто хочется время вместе провести, отвлечься от учебы, повеселиться».

Родители все равно не воспринимают мои аргументы! Что теперь?

Психолог дала нам совет для любой ситуации:

— Бывает, что родители во всем ограничивают своего ребенка и считают, что есть два мнения: «мое и неправильное». Причем мнение подростка всегда неправильное ввиду того, что его никто не хочет слушать. Моя рекомендация в данной ситуации: подросткам нужно искать в окружении значимых людей, которые разделяют его позицию. Это могут быть другие родственники, учитель в школе или тренер.

Самим же обострять конфликтную ситуацию в семье не стоит. Если объективно правда лежит на стороне ребенка, то ему следует просить о помощи взрослых, которые могут донести до родителей другое мнение о ситуации.