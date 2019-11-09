В Борисове проходит акция «Избиратель, всё в твоих руках!»

Источник материала: Единство

Молодые люди приглашали потенциальных избирателей прийти 17 ноября на участки для голосования и сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов, а также вручали листовки и календарики. Пасмурная погода не стала преградой: прохожие были рады общению и не стеснялись задавать вопросы. Так, некоторые интересовались, по какому адресу находится их участок и где можно ознакомиться с предвыборной программой кандидатов. А кто-то заверил, что уже знает, за кого отдаст голос на выборах. Например, как Татьяна Петровна Голубева и Валентина Архиповна Новикова.

– Мы уже знаем, за кого будем голосовать – за реального кандидата, чтобы не было стыдно нам. На наш взгляд, он должен быть образованным, продвигать интересы белорусов. Например, лично нас волнует тема здравоохранения: порой сложно попасть на прием к врачам. А также – тема отдыха молодежи. Хотелось бы, чтобы в таком большом городе, как Борисов, было больше мест для досуга молодых людей.

Кстати, сделать свой выбор и проявить гражданскую позицию можно и досрочно, начиная с 12 ноября.

Екатерина ВОРОБЬЁВА, фото автора