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Следователи ищут потерпевших от мошенника, предлагавшего купить билеты на концерты

10.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний житель Барановичского района с июня по октябрь текущего года размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей, таких как Макс Корж, "Ленинград", "Руки вверх" и "Океан Эльзы". Установлено 20 эпизодов противоправных действий. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше Br2 тыс. От действий мошенника пострадали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности.

Следователи просят граждан, пострадавших от противоправных действий мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо 102.

https://www.belta.by/incident/view/sledovateli-ischut-poterpevshih-ot-moshennika-predlagavshego-kupit-bilety-na-kontserty-368469-2019/

 
Теги: Минск
 
 
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Брестские следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты популярных исполнителей, сообщает БЕЛТА со...
 
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