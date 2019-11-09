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В Гродно на некоторые вызовы вместо скорой будут приезжать врачи из поликлиник

10.11.2019 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые методы оказания медицинской помощи внедряют в Гродно. Теперь некоторые звонки в скорую диспетчеры переадресуют фельдшерам и помощникам врача общей практики, сообщает ОНТ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше половины, а иногда и до 80% вызовов неотложки — жалобы на высокое давление, температуру, боли и мелкие травмы. С этим может справиться медперсонал поликлиники. Два таких помощника есть теперь у каждого врача общей практики на участке. На качестве оказания помощи это не отразится — приедут быстро, форма, набор лекарств и инструментов — тот же. С собой всегда телефон для связи с врачом. Один нюанс — работают днем и только по будням. Ночь и праздники по-прежнему закреплены за станцией скорой.

К проекту уже подключились все поликлиники Гродно и еще около двух десятков в районах. В перспективе схему распространят на всю область. Готовится и документ, который установит единый механизм такой работы скорой помощи.

 
Теги: Гродно
 
 
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Один нюанс - работают днем и только по будням. Ночь и праздники по-прежнему закреплены за станцией скорой.
 
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