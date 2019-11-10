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Тем, кто служит, будут льготы на жилье и медобслуживание

10.11.2019 20:30 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Тем, кто отслужил армию, Минобороны предоставит жилищные и медицинские льготы.

Об этом сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в ВС Леонид Касинский в интервью «Панораме» на телеканале «Беларусь 1» 9 ноября.

По словам Касинского, в Беларуси планируется внедрить преференции и льготы для повышения статуса срочной службы. Так, молодым людям, отслужившим в армии, будет легче построить или купить жилье. Пакет мотивационных мер уже разработан и скоро начнет действовать.

Тех, кто служит, ждут льготы и в медицинском обслуживании.

В настоящее время стартует осенний призыв,18 ноября  юношей начнут отправлять на срочную службу. В следующем году призыв будет проходить по новым правилам.

История вопроса

В июне нынешнего года Палата представителей в срочном порядке приняла поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии. Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о "вымывании" людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.

24 июля президент подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который окончательно закрепил новые условия призыва в армию.

«Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста», - объяснили необходимость подписания документа в пресс-службе президента.

Документ ограничивает в правах уклонистов при поступлении на госслужбу и в органы системы безопасности. Отсрочка от государственной воинской службы будет даваться в Беларуси только один раз.

Выпускники с бюджетных мест в вузах при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока работы по распределению освобождаются от возмещения стоимости учебы.

 
 
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Тем, кто отслужил армию, Минобороны предоставит жилищные и медицинские льготы.
 
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