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Тем, кто служит, будут льготы на жилье и медобслуживание
10.11.2019 20:30 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Тем, кто отслужил армию, Минобороны предоставит жилищные и медицинские льготы.
Об этом сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в ВС Леонид Касинский в интервью «Панораме» на телеканале
По словам Касинского, в Беларуси планируется внедрить преференции и льготы для повышения статуса срочной службы. Так, молодым людям, отслужившим в армии, будет легче построить или купить жилье. Пакет мотивационных мер уже разработан и скоро начнет действовать.
Тех, кто служит, ждут льготы и в медицинском обслуживании.
В настоящее время стартует осенний призыв,18 ноября юношей начнут отправлять на срочную службу. В следующем году призыв будет проходить по новым правилам.
История вопроса
В июне нынешнего года Палата представителей в срочном порядке приняла
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«Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста», -
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Выпускники с бюджетных мест в вузах при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока работы по распределению освобождаются от возмещения стоимости учебы.
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Тем, кто отслужил армию, Минобороны предоставит жилищные и медицинские льготы.
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