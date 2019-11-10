Очереди на границе, митинг от NEXTA, бургеры от Тимати и многодетный отец-одиночка - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и закончились длинные ноябрьские выходные с огромными очередями на границах и невероятно теплой для ноября субботой (сегодня, кстати, тоже ничего погода ) — и нас ждет длинная рабочая неделя. Вы же помните, что в субботу работаем?.. А минувшая рабочая неделя была хоть и короткой, но не без событий — и чтобы потренировать мозги после длинных выходных, а заодно прикинуть, что вы могли пропустить, быстренько пройдите наш новостной тест . Кстати, четыре выходных не всегда позитивно сказываются на организме человека. Если заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, умеренно есть и не пить алкоголь, то все должно быть хорошо. А если наоборот? Давайте врач расскажет, как несмотря ни на что вернуться сегодня на работу бодрыми .





Ну, а пока вы пьете кофе в надежду обрести ту самую бодрость, давайте мы кратко напомним, чем страна и мир жили последние четыре дня. И напомним, кстати, что каждое воскресенье обозреватель Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста, почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет . И — повод для чего.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

7 ноября в Минске, как всегда, некоторые отметили годовщину Октябрьской революции . Люди, например, держали транспаранты «Долой капитализм», «Союз России и Беларуси вечен и несокрушим», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма», а также портреты Ленина, Сталина и даже Мао Цзэдуна. Вот в этом фоторепортаже можно все увидеть самим .

. Люди, например, держали транспаранты «Долой капитализм», «Союз России и Беларуси вечен и несокрушим», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма», а также портреты Ленина, Сталина и даже Мао Цзэдуна. . На площади Свободы в Минске в пятницу прошел предвыборный пикет, на который звал телеграм-блогер NEXTA. Пришли около 200 человек, а остальным мы можем рассказать, как все прошло .









А нынешнего президента США Трампа, кстати, суд в Нью-Йорке оштрафовал на 2 млн долларов. Вот здесь расскажем, за что .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В Минск приехал Тимати . Он полчаса бесплатно раздавал минчанам бургеры . На встречу с репером пришли более тысячи человек. Среди вип-гостей заметили даже министра иностранных дел Владимира Макея — о чем он, конечно, потом очень пожалел .

. Он полчаса . На встречу с репером пришли более тысячи человек. Среди вип-гостей заметили даже министра иностранных дел Владимира Макея — о чем он, конечно, . Посмотрели, как Минск застраивается и уплотняется. И что видим? Если в одних случаях новострои органично вписываются в существующую застройку, то в других — они торчат, выглядывают и давят на соседние здания. Давайте покажем, например, пять строящихся или только построенных в центре Минска зданий, которые меняют ландшафт .









А вот история минчанки, которая выучилась на пекаря в Париже и открыла в Минске пекарню. Рассказать вам, почему белорусская мука не годится для французской выпечки ?

и открыла в Минске пекарню. Рассказать вам, ? Поговорили с бывшими продавцами легендарного минского ЦУМа — про дефицит, реконструкцию в девяностых и мимозы самолетом из Грузии . Самый страшный дефицит, вспоминают, был в конце 1980-х. В ноябре 1988 года ЦУМ даже пришлось закрыть и написать «сандень» — просто потому что полки были пустые.

— . Самый страшный дефицит, вспоминают, был в конце 1980-х. В ноябре 1988 года ЦУМ даже пришлось закрыть и написать «сандень» — просто потому что полки были пустые. Побывали в Колодищах под Минском в кинологическом центре Вооруженных сил, где готовят собак для белорусской армии, — от рождения до выпуска в воинские части. На вольерах читаем клички собак: Пиковая дама, Калинка-Малинка, Суперагент Айова, Принц с Логойского тракта… Несмотря на романтичные имена, характер у собак суровый: чужака чувствуют сразу, нарушителя за секунду сбивают с ног. Смотрите, какие они крутые и милые !









О СПОРТЕ





Самый известный белорусский футболист Александр Глеб тем временем рассказал , когда хочет завершить карьеру и кто приедет на его последний матч.

тем временем , когда хочет завершить карьеру и кто приедет на его последний матч. Сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Латвии . Неплохо Захаров стартовал в качестве тренера, да?

Все новости четверга, 7 ноября

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Кстати, давайте традиционно подскажем, что посмотреть в театре в ноябре . Мы нашли для вас два интересных фестиваля и гастроли, которые балетоманы вряд ли пропустят (но это, конечно, не все). А для «нищих духом людей» вместо театральной афиши можем предложить тестик по вирусным песенкам, которые крутятся в наших головах . Хорошей недели, друзья — если рабочая шестидневка в принципе может быть таковой!

Ваша редакция