Очереди на границе, митинг от NEXTA, бургеры от Тимати и многодетный отец-одиночка - все за выходные

Ну, а пока вы пьете кофе в надежду обрести ту самую бодрость, давайте мы кратко напомним, чем страна и мир жили последние четыре дня. И напомним, кстати, что каждое воскресенье обозреватель Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста, почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
7 ноября в Минске, как всегда, некоторые отметили годовщину Октябрьской революции. Люди, например, держали транспаранты «Долой капитализм», «Союз России и Беларуси вечен и несокрушим», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма», а также портреты Ленина, Сталина и даже Мао Цзэдуна. Вот в этом фоторепортаже можно все увидеть самим.
На площади Свободы в Минске в пятницу прошел предвыборный пикет, на который звал телеграм-блогер NEXTA. Пришли около 200 человек, а остальным мы можем рассказать, как все прошло.
Из-за лжеминирований вечером в субботу в столице эвакуировали больше 8 тысяч человек. Давайте расскажем, что это было и как это было.
Президентвернулся из Арабских Эмиратов, где его сопровождали сыновья Николай (каникулы же!) и Виктор (потому что «в ряде стран Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов [правящей] семьи»). Но ненадолго — уже сегодня Лукашенко отбывает в Австрию.
А поющий депутат Марзалюк, который выдвинулся на второй срок, если помните, рассказал, что одной из задач нового парламента станет работа над новой Конституцией и новой моделью политической системы. По Конституции, говорит, уже есть «17 экспертных предложений», но «все это будет проходить через референдумы, с учетом мнений абсолютного большинства граждан». Ждем предложении, чтобы составить мнения!
Как там вообще идет избирательная кампания в парламент, на днях рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина. Жалуется, что из 523 кандидатов только 330 опубликовали свою предвыборную программу в СМИ, остальные «поленились ее даже составить… Это говорит о том, что эти кандидаты не имеют серьезных намерений на избрание». Кстати, видели, что на встречу с провластным кандидатом Андреем Савиных тоже никто не пришел?
В выходные завершился международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size». Беларусь покидает его с короной вице-мисс — этот титул завоевала бизнес-леди из Гомеля Наталья Колесникова. Смотрите, какая красавица! Наталья говорит, что пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только деловыми мамиными успехами, но и ее красотой.
9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — и в выходные мир отметил 30-летний юбилей этого великого события. Ее крушение стало не только одним из этапов на пути объединения страны, но и символом окончания холодной войны. Но и до того никакие границы не могли удержать людей, которые стремились вырваться из «социалистического рая» на «загнивающий Запад». За годы существования Берлинской стены и внутригерманской границы было совершено более 5 тысяч успешных побегов — и вот здесь давайте расскажем о некоторых из них.
В гонку за пост президента США вступил еще один претендент. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, похоже, тоже был бы не прочь поселиться в Белом доме (хотя всего несколько месяцев назад он заявлял, что не намерен ничего подобного делать). Что поменялось и как это меняет расклад сил?
Посмотрели, как Минск застраивается и уплотняется. И что видим? Если в одних случаях новострои органично вписываются в существующую застройку, то в других — они торчат, выглядывают и давят на соседние здания. Давайте покажем, например, пять строящихся или только построенных в центре Минска зданий, которые меняют ландшафт.
Знакомьтесь — многодетный отец-одиночка Богдан. Больше пяти лет он один растит троих детей. Узнали, каково это — научиться заплетать дочери косички и освоить выпечку, чтобы угодить кулинарным вкусам троих школьников. «Приходишь c работы уставший, но понимаешь, что тебе надо погладить, приготовить, постирать», — рассказывает нам мужчина, который, кстати, уверен, что одинокому папе воспитать детей проще, чем одинокой маме.
А вот еще о воспитании детей. Подростки поделились с нами стереотипами, которые в отношении них на самом деле не работают. А что, ведь молодых людей тоже стигматизируют: то они слишком много сидят в телефоне, то не заботятся о старших. Но справедливо ли это для всех? Почему не стоит делать такие выводы — объясняют наши с вами дети.
Побывали в Колодищах под Минском в кинологическом центре Вооруженных сил, где готовят собак для белорусской армии, — от рождения до выпуска в воинские части. На вольерах читаем клички собак: Пиковая дама, Калинка-Малинка, Суперагент Айова, Принц с Логойского тракта… Несмотря на романтичные имена, характер у собак суровый: чужака чувствуют сразу, нарушителя за секунду сбивают с ног. Смотрите, какие они крутые и милые!
«У вас рак» — страшная фраза, которая делит жизнь на «до» и «после». Мы пригласили в студию людей, которым однажды пришлось услышать от врачей этот тяжелый диагноз, и они смогли побороть болезнь (даже на 4-й стадии!). Поговорили с героями о первой реакции на диагноз, о поддержке близких, трудном лечении и о том, как изменилась жизнь после болезни. Пусть вас это никогда не коснется!
И еще немного о здравоохранении. Водители скорых в Новополоцке жалуются на неисправные машины и невозможные условия работы. Их за это увольняют, а мы переживаем, будет ли кому нас в будущем, если что, отвезти в больницу. Вдруг такая ситуация не только в Новополоцке?..