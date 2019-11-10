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Очереди на границе, митинг от NEXTA, бургеры от Тимати и многодетный отец-одиночка - все за выходные

11.11.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и закончились длинные ноябрьские выходные с огромными очередями на границах и невероятно теплой для ноября субботой (сегодня, кстати, тоже ничего погода) — и нас ждет длинная рабочая неделя. Вы же помните, что в субботу работаем?.. А минувшая рабочая неделя была хоть и короткой, но не без событий — и чтобы потренировать мозги после длинных выходных, а заодно прикинуть, что вы могли пропустить, быстренько пройдите наш новостной тест. Кстати, четыре выходных не всегда позитивно сказываются на организме человека. Если заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, умеренно есть и не пить алкоголь, то все должно быть хорошо. А если наоборот? Давайте врач расскажет, как несмотря ни на что вернуться сегодня на работу бодрыми.


Ну, а пока вы пьете кофе в надежду обрести ту самую бодрость, давайте мы кратко напомним, чем страна и мир жили последние четыре дня. И напомним, кстати, что каждое воскресенье обозреватель Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста, почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • 7 ноября в Минске, как всегда, некоторые отметили годовщину Октябрьской революции. Люди, например, держали транспаранты «Долой капитализм», «Союз России и Беларуси вечен и несокрушим», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма», а также портреты Ленина, Сталина и даже Мао Цзэдуна. Вот в этом фоторепортаже можно все увидеть самим.
  • На площади Свободы в Минске в пятницу прошел предвыборный пикет, на который звал телеграм-блогер NEXTA. Пришли около 200 человек, а остальным мы можем рассказать, как все прошло.


  • Из-за лжеминирований вечером в субботу в столице эвакуировали больше 8 тысяч человек. Давайте расскажем, что это было и как это было.
  • Президент вернулся из Арабских Эмиратов, где его сопровождали сыновья Николай (каникулы же!) и Виктор (потому что «в ряде стран Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов [правящей] семьи»). Но ненадолго — уже сегодня Лукашенко отбывает в Австрию.
  • В четверг в Беларуси выбирали членов верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики Национального собрания. Результаты Центризбирком должен объявить 12 ноября.
  • А поющий депутат Марзалюк, который выдвинулся на второй срок, если помните, рассказал, что одной из задач нового парламента станет работа над новой Конституцией и новой моделью политической системы. По Конституции, говорит, уже есть «17 экспертных предложений», но «все это будет проходить через референдумы, с учетом мнений абсолютного большинства граждан». Ждем предложении, чтобы составить мнения!
  • Как там вообще идет избирательная кампания в парламент, на днях рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина. Жалуется, что из 523 кандидатов только 330 опубликовали свою предвыборную программу в СМИ, остальные «поленились ее даже составить… Это говорит о том, что эти кандидаты не имеют серьезных намерений на избрание». Кстати, видели, что на встречу с провластным кандидатом Андреем Савиных тоже никто не пришел?
  • Оказывается, Россия и Беларусь согласовали уже больше половины «дорожных карт», предусмотренных программой экономической интеграции двух стран. А 20-летие подписания договора о создании Союзного государства могут отметить в Москве 8 декабря саммитом, на котором президенты утвердят весь пакет «дорожных карт». Вот здесь — все что известно об этом (и последующей более глубокой политической интеграции).
  • Водители, с вас в следующем году хотят собрать поистине огромную сумму «дорожного налога» — и нам кажется, вы вправе знать, как их потратят. Ну и заодно посмотрите, вдруг ездить на вашем автомобиле потенциально опасно только из-за цвета.
  • Белорусы рванули на заработки в Польшу — вот, например, сколько там уже наших врачей. Если и вы собираетесь, то советуем вам сначала разобраться, где не только лучше заработки, но и дороже жизнь — в Варшаве или Минске?
  • В выходные завершился международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size». Беларусь покидает его с короной вице-мисс — этот титул завоевала бизнес-леди из Гомеля Наталья Колесникова. Смотрите, какая красавица! Наталья говорит, что пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только деловыми мамиными успехами, но и ее красотой.
  • В Минске завершился Международный кинофестиваль «Лістапад» — и вот кому и за что ушло Гран-при. Ну и о других наградах, конечно, тоже расскажем.
  • 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — и в выходные мир отметил 30-летний юбилей этого великого события. Ее крушение стало не только одним из этапов на пути объединения страны, но и символом окончания холодной войны. Но и до того никакие границы не могли удержать людей, которые стремились вырваться из «социалистического рая» на «загнивающий Запад». За годы существования Берлинской стены и внутригерманской границы было совершено более 5 тысяч успешных побегов — и вот здесь давайте расскажем о некоторых из них.
  • В гонку за пост президента США вступил еще один претендент. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, похоже, тоже был бы не прочь поселиться в Белом доме (хотя всего несколько месяцев назад он заявлял, что не намерен ничего подобного делать). Что поменялось и как это меняет расклад сил?


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В Минск приехал Тимати. Он полчаса бесплатно раздавал минчанам бургеры. На встречу с репером пришли более тысячи человек. Среди вип-гостей заметили даже министра иностранных дел Владимира Макея — о чем он, конечно, потом очень пожалел.
  • Посмотрели, как Минск застраивается и уплотняется. И что видим? Если в одних случаях новострои органично вписываются в существующую застройку, то в других — они торчат, выглядывают и давят на соседние здания. Давайте покажем, например, пять строящихся или только построенных в центре Минска зданий, которые меняют ландшафт.


  • Знакомьтесь — многодетный отец-одиночка Богдан. Больше пяти лет он один растит троих детей. Узнали, каково это — научиться заплетать дочери косички и освоить выпечку, чтобы угодить кулинарным вкусам троих школьников. «Приходишь c работы уставший, но понимаешь, что тебе надо погладить, приготовить, постирать», — рассказывает нам мужчина, который, кстати, уверен, что одинокому папе воспитать детей проще, чем одинокой маме.
  • А вот еще о воспитании детей. Подростки поделились с нами стереотипами, которые в отношении них на самом деле не работают. А что, ведь молодых людей тоже стигматизируют: то они слишком много сидят в телефоне, то не заботятся о старших. Но справедливо ли это для всех? Почему не стоит делать такие выводы — объясняют наши с вами дети.
  • Подростки, кстати, могут быть невероятно мотивированными — ловите, например, историю Дианы, которая в 15 переехала в Минск из Питера ради балета. Да-да, мы продолжаем проект «Быть восемнадцатилетним», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства их сверстников.
  • И проект «Я живу» тоже продолжаем — историей Валеры, который в Маковье, что под Гомелем, выкупил заброшенный детсад и решил там жить и спасать деревню.


  • А вот история минчанки, которая выучилась на пекаря в Париже и открыла в Минске пекарню. Рассказать вам, почему белорусская мука не годится для французской выпечки?
  • Поговорили с бывшими продавцами легендарного минского ЦУМа — про дефицит, реконструкцию в девяностых и мимозы самолетом из Грузии. Самый страшный дефицит, вспоминают, был в конце 1980-х. В ноябре 1988 года ЦУМ даже пришлось закрыть и написать «сандень» — просто потому что полки были пустые.
  • Побывали в Колодищах под Минском в кинологическом центре Вооруженных сил, где готовят собак для белорусской армии, — от рождения до выпуска в воинские части. На вольерах читаем клички собак: Пиковая дама, Калинка-Малинка, Суперагент Айова, Принц с Логойского тракта… Несмотря на романтичные имена, характер у собак суровый: чужака чувствуют сразу, нарушителя за секунду сбивают с ног. Смотрите, какие они крутые и милые!



О СПОРТЕ


  • Самый известный белорусский футболист Александр Глеб тем временем рассказал, когда хочет завершить карьеру и кто приедет на его последний матч.
  • Сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Латвии. Неплохо Захаров стартовал в качестве тренера, да?

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Кстати, давайте традиционно подскажем, что посмотреть в театре в ноябре. Мы нашли для вас два интересных фестиваля и гастроли, которые балетоманы вряд ли пропустят (но это, конечно, не все). А для «нищих духом людей» вместо театральной афиши можем предложить тестик по вирусным песенкам, которые крутятся в наших головах. Хорошей недели, друзья — если рабочая шестидневка в принципе может быть таковой!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Доброе утро! Вот и закончились длинные ноябрьские выходные с огромными очередями на границах и невероятно теплой для ноября субботой (сегодня, кстати, тоже ничего...
 
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