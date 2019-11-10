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Солнце, ветер и туманы. Погода в Гомеле на этой длинной рабочей неделе

11.11.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грех жаловаться в этом году на осень, но ноябрю с каждым днем все сложнее радовать гомельчан хорошей погодой. И все-таки на этой неделе он еще посражается и выбьет для нас пару похожих деньков.


Фото: Руслан Авдевич

По данным pogoda.by, на этой неделе погода в Гомеле будет меняться ежедневно: то выглянет солнце, то зарядит дождь, то потеплеет, то резко похолодает.

В понедельник — +13°С, но сыро, дождливо и ветрено.

Во вторник ожидается резкое похолодание до +7°С, а утром туманы.

В среду — +13°С, солнечно, но снова ветрено.

В четверг стрелка термометра днем не поднимется выше +9°С, зато осадков не ожидается.

В пятницу — +7°С, облачно с прояснениями.

Примерно такая же температура и в субботу, но возможен дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ноябрю с каждым днем все сложнее радовать гомельчан хорошей погодой.
 
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