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Солнце, ветер и туманы. Погода в Гомеле на этой длинной рабочей неделе
11.11.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грех жаловаться в этом году на осень, но ноябрю с каждым днем все сложнее радовать гомельчан хорошей погодой. И все-таки на этой неделе он еще посражается и выбьет для нас пару похожих деньков.
В понедельник — +13°С, но сыро, дождливо и ветрено.
Во вторник ожидается резкое похолодание до +7°С, а утром туманы.
В среду — +13°С, солнечно, но снова ветрено.
В четверг стрелка термометра днем не поднимется выше +9°С, зато осадков не ожидается.
В пятницу — +7°С, облачно с прояснениями.
Примерно такая же температура и в субботу, но возможен дождь.
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Ноябрю с каждым днем все сложнее радовать гомельчан хорошей погодой.
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