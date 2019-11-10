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Дожди, туманы, грозы и тепло. Все о погоде в Бресте на длинной рабочей неделе
11.11.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Длинная рабочая неделя в Бресте принесет в город грозы, дожди, туманы и — ненадолго — солнце, сообщает
Понедельник будет дождливым. Лить будет с утра до позднего вечера. Утром температура воздуха будет +7°С, днем — на один градус выше.
Во вторник ночью на город опустится густой туман. Видимость составит 100−200 метров. Днем будет небольшая облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +10°С.
В среду и четверг будет без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +14°С.
Пятница будет облачной с прояснениями. Днем и вечером возможен дождь, столбик термометра покажет +10°С.
В субботу небо затянет тучами. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет без осадков и до +13°С.
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Длинная рабочая неделя в Бресте принесет в город грозы, дожди, туманы и - ненадолго - солнце.
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