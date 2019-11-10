Дожди, туманы, грозы и тепло. Все о погоде в Бресте на длинной рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Длинная рабочая неделя в Бресте принесет в город грозы, дожди, туманы и — ненадолго — солнце, сообщает pogoda.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Понедельник будет дождливым. Лить будет с утра до позднего вечера. Утром температура воздуха будет +7°С, днем — на один градус выше.

Во вторник ночью на город опустится густой туман. Видимость составит 100−200 метров. Днем будет небольшая облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +10°С.

В среду и четверг будет без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +14°С.

Пятница будет облачной с прояснениями. Днем и вечером возможен дождь, столбик термометра покажет +10°С.

В субботу небо затянет тучами. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет без осадков и до +13°С.

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