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Все еще тепло, но ветрено. Погода в Могилеве в длинную рабочую неделю
11.11.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Большие выходные закончились (вот бы всегда такие!), и наступила до-о-олгая рабочая неделя — она 6-дневная, помните? И погода в Могилеве в ближайшее время будет все еще теплой, хотя с ветром и дождями. Но и солнце тоже будет!
Сегодня, 11 ноября, будет тепло — до +10°С, — но пасмурно и дождливо.
Во вторник температура воздуха снизится — +4…+6°С, погода останется пасмурной, а к вечеру поднимется ветер.
В среду, 13 ноября, снова потеплеет — +8…+11°С. Весь день прогнозируют порывы ветра до 14 м/с и солнце. Правда, утром и в середине суток возможен дождь.
В четверг также будет ветрено и солнечно, но похолодает: +5…+8°С.
В пятницу столбик термометра опустится до +5°С, станет пасмурно, но ветер утихнет.
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Будут и дожди, и солнце.
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