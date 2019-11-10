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Тепло, но дожди и ветер. Погода в Витебске на длинную рабочую неделю

11.11.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице будет вполне неплохо для этого времени года, и это поможет нам взбодриться после длинных выходных и настроиться на длинную же рабочую неделю. По прогнозу Белгидрометцентра, она будет довольно теплой. Правда, не обойдется без ветра и дождя.


Фото: Руслан Авдевич

В понедельник, 11 ноября, ветер порывами до 12 м/с. Дождь. Но тепло: до +11°С.

Во вторник, 12 ноября, без осадков. Однако похолодает до +4…+6°C.

В среду, 13 ноября, снова дождь и сильный ветер. Но столбик термометра поднимется до +11°C.

В четверг, 14 ноября, обещает выглянуть солнце. Однако ожидается сильный ветер — порывами до 16 м/с. В течение суток +7…+9°C.

Пятница, 15 ноября, будет дождливой. Днем до +6°C.

В субботу (да-а-а-а, она рабочая!) — опять дождь. Но относительно не холодно для середины ноября: до восьми градусов тепла.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На улице будет вполне себе неплохо для этого времени года, и это поможет нам взбодриться после «затяжных» выходных.
 
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