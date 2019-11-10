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В Беларуси стартует Европейская неделя качества

11.11.2019 08:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Беларуси начинается Европейская неделя качества. В эти дни запланировано около 90 тематических мероприятий различного формата, среди них деловые встречи, круглые столы, семинары с организациями пищевой, легкой, строительной и других отраслей и многое другое. Дополнительно некоторые организации проведут дни открытых дверей, встречи со студентами и школьниками. Европейская неделя качества пройдет под девизом "Сделаем качество снова великим!".
 
 
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Сегодня в Беларуси начинается Европейская неделя качества. В эти дни запланировано около 90 тематических мероприятий различного формата, среди них деловые...
 
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