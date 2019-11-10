|
В Беларуси стартует Европейская неделя качества
11.11.2019 08:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Беларуси начинается Европейская неделя качества. В эти дни запланировано около 90 тематических мероприятий различного формата, среди них деловые встречи, круглые столы, семинары с организациями пищевой, легкой, строительной и других отраслей и многое другое. Дополнительно некоторые организации проведут дни открытых дверей, встречи со студентами и школьниками. Европейская неделя качества пройдет под девизом "Сделаем качество снова великим!".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси начинается Европейская неделя качества. В эти дни запланировано около 90 тематических мероприятий различного формата, среди них деловые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)