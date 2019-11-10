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На острове посреди Витьбы в Витебске (где раньше был пляж) ставят парк аттракционов
11.11.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На острове в зоне отдыха на Витьбе (там, где раньше горожане любили летом загорать) благоустраивают площадку, на которой смогут играть дети. Здесь уже появились деревянные домик и катер, спортивные объекты.
Рабочие трудились здесь и в длинные выходные: обустраивали пешеходные дорожки, устанавливали скамейки.
На острове поставят аттракционы не только для обычных детей, но и для ребятишек с ограниченными возможностями. В парке появятся песочница, качели, карусель, игровой комплекс с пандусом для колясок, рукоход, брусья и т.д.
Вход в парк аттракционов будет бесплатным. Однако посещать его смогут только родители с детьми — об этом летом на встрече с витеблянами
— Постараемся сделать этот детский городок уже в этом году, — пообещал в июле чиновник.
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Здесь уже появились деревянные домик и катер, спортивные объекты.
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