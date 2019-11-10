ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На острове посреди Витьбы в Витебске (где раньше был пляж) ставят парк аттракционов

11.11.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На острове в зоне отдыха на Витьбе (там, где раньше горожане любили летом загорать) благоустраивают площадку, на которой смогут играть дети. Здесь уже появились деревянные домик и катер, спортивные объекты.


Рабочие трудились здесь и в длинные выходные: обустраивали пешеходные дорожки, устанавливали скамейки.

На острове поставят аттракционы не только для обычных детей, но и для ребятишек с ограниченными возможностями. В парке появятся песочница, качели, карусель, игровой комплекс с пандусом для колясок, рукоход, брусья и т.д.

Вход в парк аттракционов будет бесплатным. Однако посещать его смогут только родители с детьми — об этом летом на встрече с витеблянами заявил глава Октябрьского района Сергей Сташевский.

— Постараемся сделать этот детский городок уже в этом году, — пообещал в июле чиновник.






 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь уже появились деревянные домик и катер, спортивные объекты.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте маршрутки № 5 и № 10 ходят по-новому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика