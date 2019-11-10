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В Бресте маршрутки № 5 и № 10 ходят по-новому
11.11.2019 09:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте изменилась схема движения маршруток № 5 и № 10, пишет «
Изменения вызваны
Маршрутка № 5 будет следовать по улицам ГОБК — Зубачева — Гоголя — Фомина — ГОБК в прямом и обратном направлениях.
Маршрутка № 10 поедет по улицам ГОБК — Зубачева — Гоголя — Фомина — ГОБК в направлении «Брест Западный — Железнодорожный вокзал».
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