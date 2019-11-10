ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте маршрутки № 5 и № 10 ходят по-новому

11.11.2019 09:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте изменилась схема движения маршруток № 5 и № 10, пишет «Брестская газета».

Изменения вызваны переносом остановки «Зубачева» с улицы Героев обороны Брестской крепости на улицу Зубачева.

Маршрутка № 5 будет следовать по улицам ГОБК — Зубачева — Гоголя — Фомина — ГОБК в прямом и обратном направлениях.


Маршрут № 5. Схема: Брестская газета

Маршрутка № 10 поедет по улицам ГОБК — Зубачева — Гоголя — Фомина — ГОБК в направлении «Брест Западный — Железнодорожный вокзал».


Маршрут № 10. Схема: Брестская газета
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло и ветрено. Погода в Гродно на длинной рабочей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика