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Тепло и ветрено. Погода в Гродно на длинной рабочей неделе

11.11.2019 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На длинной рабочей неделе в Гродно будет тепло, облачно, немного дождливо и ветрено, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник возможен дождь, вечером — туман. Столбик термометра поднимется до +8 °С.

Во вторник — переменная облачность, ветер и до +8 °С.

В среду станет теплее — столбик термометра поднимется до +14 °С. И снова переменная облачность и ветер.

В четверг снова ветрено и облачно. Днем до +12°С.

В пятницу сплошная облачность и дождь. Дневная температура воздуха не превысит +11 °C.

В субботу — днем дожди, в остальное время — облачно. Температура воздуха днем — до +12 °С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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