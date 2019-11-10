|
Тепло и ветрено. Погода в Гродно на длинной рабочей неделе
11.11.2019 09:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На длинной рабочей неделе в Гродно будет тепло, облачно, немного дождливо и ветрено,
В понедельник возможен дождь, вечером — туман. Столбик термометра поднимется до +8 °С.
Во вторник — переменная облачность, ветер и до +8 °С.
В среду станет теплее — столбик термометра поднимется до +14 °С. И снова переменная облачность и ветер.
В четверг снова ветрено и облачно. Днем до +12°С.
В пятницу сплошная облачность и дождь. Дневная температура воздуха не превысит +11 °C.
В субботу — днем дожди, в остальное время — облачно. Температура воздуха днем — до +12 °С.
Хорошей недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно будет тепло, облачно, немного дождливо и ветрено.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)