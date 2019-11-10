Тепло и ветрено. Погода в Гродно на длинной рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На длинной рабочей неделе в Гродно будет тепло, облачно, немного дождливо и ветрено, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник возможен дождь, вечером — туман. Столбик термометра поднимется до +8 °С.

Во вторник — переменная облачность, ветер и до +8 °С.

В среду станет теплее — столбик термометра поднимется до +14 °С. И снова переменная облачность и ветер.

В четверг снова ветрено и облачно. Днем до +12°С.

В пятницу сплошная облачность и дождь. Дневная температура воздуха не превысит +11 °C.

В субботу — днем дожди, в остальное время — облачно. Температура воздуха днем — до +12 °С.

Хорошей недели!

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