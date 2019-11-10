Стала известна дата открытия второго H&M в новом ТРЦ Palazzo возле Дворца независимости

Источник материала: Tut.by

Второй магазин H&M откроется утром 28 ноября в ТРЦ Palazzo возле Дворца независимости. Первым покупателям обещают вручить подарочные карты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Магазин расположен на первом этаже нового ТРЦ Palazzo, который Минске открывается американский ТЦ Palazzo">открыли в конце октября. Второй H&M немного больше по площади, он займет 2217 «квадратов» и также будет двухэтажным. Кроме моделей одежды и обуви, которые уже представлены в Galleria Minsk, здесь появится линейка Trend.

В день открытия первые 50 посетителей получат подарочные карты на 30 белорусских рублей, а следующие 100 — на 15 белорусских рублей.

Напомним , первый H&M в Минске открыли в сентябре в ТРЦ Galleria Minsk на месте польского магазина одежды Reserved. Так площадь в 1757 квадратных метров занял магазин шведского бренда. В день открытия H&M первым покупателям вручили сертификаты на 300, 250 и 200 рублей — для этого люди стали в очередь почти за сутки. А для вип-гостей заранее устроили вечеринку с красной ковровой дорожкой.