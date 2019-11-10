ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стала известна дата открытия второго H&M в новом ТРЦ Palazzo возле Дворца независимости

11.11.2019 09:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Второй магазин H&M откроется утром 28 ноября в ТРЦ Palazzo возле Дворца независимости. Первым покупателям обещают вручить подарочные карты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Магазин расположен на первом этаже нового ТРЦ Palazzo, который Минске открывается американский ТЦ Palazzo">открыли в конце октября. Второй H&M немного больше по площади, он займет 2217 «квадратов» и также будет двухэтажным. Кроме моделей одежды и обуви, которые уже представлены в Galleria Minsk, здесь появится линейка Trend.

В день открытия первые 50 посетителей получат подарочные карты на 30 белорусских рублей, а следующие 100 — на 15 белорусских рублей.

Напомним, первый H&M в Минске открыли в сентябре в ТРЦ Galleria Minsk на месте польского магазина одежды Reserved. Так площадь в 1757 квадратных метров занял магазин шведского бренда. В день открытия H&M первым покупателям вручили сертификаты на 300, 250 и 200 рублей — для этого люди стали в очередь почти за сутки. А для вип-гостей заранее устроили вечеринку с красной ковровой дорожкой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый магазин шведского бренда открылся в сентябре в ТРЦ Galleria Minsk. Узнали, чем второй будет отличаться от первого.
 
Новости дня
Новости общества
 
На острове посреди Витьбы в Витебске (где раньше был пляж) ставят парк аттракционов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика