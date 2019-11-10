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Стала известна дата открытия второго H&M в новом ТРЦ Palazzo возле Дворца независимости
11.11.2019 09:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второй магазин H&M откроется утром 28 ноября в ТРЦ Palazzo возле Дворца независимости. Первым покупателям обещают вручить подарочные карты.
Магазин расположен на первом этаже нового ТРЦ Palazzo, который Минске открывается американский ТЦ Palazzo">открыли в конце октября. Второй H&M немного больше по площади, он займет 2217 «квадратов» и также будет двухэтажным. Кроме моделей одежды и обуви, которые уже представлены в Galleria Minsk, здесь появится линейка Trend.
В день открытия первые 50 посетителей получат подарочные карты на 30 белорусских рублей, а следующие 100 — на 15 белорусских рублей.
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