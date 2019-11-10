Сотрудники Пинского ГРОЧС подтвердили высокий уровень профессионализма

Источник материала: Полесская правда

И снова сотрудники Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям подтвердили свой высокий уровень профессионализма и мастерства.

Наши земляки уверенно проявили лучшие качества на республиканских конкурсах «Лучший начальник дежурной смены подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» и «Лучший спасатель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

Так, лучшим начальником дежурной смены стал Александр Клетаница, а в номинации «Лучший спасатель» второе место у Руслана Киселя. В этих значимых соревнованиях конкуренция была высокой, участвовали 30 человек – работники территориальных управлений, Республиканского отряда специального назначения, авиации МЧС и Университета гражданской защиты. Чтобы выяснить, кто лучший из лучших, спасатели проходили практические и теоретические этапы. Каждая ошибка влекла за собой штрафные баллы. Для победы нужно было быть самым грамотным, быстрым, собранным и выносливым. В этапах соревнований, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям, была дорога каждая минута. Участники соревнований выполняли аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, работали в дыхательном аппарате со сжатым воздухом, на водной акватории, сдавали нормативы по общефизической подготовке.

Приятно, что со всеми этими испытаниями достойно справились пинчане. Александр Клетаница и Руслан Кисель служат в пожарной аварийно-спасательной части № 2 Пинского ГРОЧС и именно о таких людях, как они, говорят: «нашли себя в профессии». Хочется рассказать о каждом из победителей подробнее.

Что касается Александра Клетаницы, то его имя уже хорошо известно не только в Пинске и Брестской области, но и в стране. Дело в том, что этот парень трижды завоевывал звание лучшего спасателя-пожарного Беларуси – в 2014 , 2015 и 2016 годах! В его копилке также уже вторая победа в конкурсе на лучшего начальника смены. Действительно, уникальное достижение, которое под силу далеко не каждому. Одна из важных составляющих его успеха – увлечение спортом. Александр является мастером спорта по служебному многоборью, членом сборной Брестского областного УМЧС по многоборью, плаванию, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам. Выступает за сборную Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по служебному многоборью. Со спортом парень дружит с детства, а особенно увлекается бегом.

Службу в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Клетаница проходит с августа 2008 года. В Пинский ГРОЧС он пришел сразу после службы в армии, гордится тем, что прошел здесь все ступени роста, ведь начинал с должности обычного пожарного. Александр уверен: если ставить цели и идти к ним, то все получится. Характер лидера, требовательность к себе и стремление к лучшим результатам – те черты, которые отличают начальника караула ПАСЧ № 2.

Успех Александра Клетаницы стал хорошим примером для его молодых коллег. И они не отстают. Среди тех, кто уже заявил о себе, командир отделения старшина Руслан Кисель. Руслан служит в Пинском ГРОЧС с 2010 года. Родом парень из деревни Охово, окончил Пинский индустриально-педагогический колледж. Уже тот факт, что он отслужил срочную службу в 3-й отдельной Краснознаменной бригаде специального назначения (спецназ внутренних войск МВД Республики Беларусь), говорит о многом. Отличная физическая подготовка, выносливость, сила духа – те качества, которые после армии оценили при устройстве на работу в ГРОЧС. Первым местом службы Руслана стал пожарный аварийно-спасательный пост в городском поселке Логишин. Затем ответственного сотрудника заметил тогдашний начальник ПАСЧ № 2 г. Пинска Олег Червяковский, который и пригласил его перейти в часть № 2. Вот уже три года Руслан Кисель является здесь командиром отделения.

В конкурсе «Лучший спасатель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» Руслан Кисель участвует второй раз, и оба раза ему удалось подняться на вторую ступень пьедестала почета. «Главный мотиватор для меня – моя семья. Именно поддержка жены Юлии, дочек Кати и Маши помогает справляться со всеми трудностями и легче переносить все многочисленные сборы и тренировки», – рассказывает Руслан. Среди увлечений Руслана также на первом месте стоит спорт. Помимо легкой атлетики, он любит футбол, играет за ФК «Березовичи». К слову, уже второй год подряд именно эта команда завоевывает звание чемпиона Пинского района.

Несмотря на то, что оба победителя республиканских конкурсов разные по характеру и у каждого свой жизненный путь, все же есть то, что объединяет этих парней. Это не просто служба в подразделении МЧС, это, в первую очередь, желание помогать людям, трудолюбие, готовность справляться с большими нагрузками и стрессовыми ситуациями. Пожелаем молодым сотрудникам Пинского ГРОЧС покорения новых вершин!

В ТЕМУ! Высокие результаты показали на соревнованиях и водители Пинского ГРОЧС. Так, в Бресте прошел финальный этап республиканского конкурса «Лучший водитель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». В индивидуальном конкурсе (проверка знаний правил дорожного движения и навыков управления пожарным аварийно-спасательным автомобилем) второе место занял водитель ПАСЧ № 2 Николай Козицкий. В индивидуальном конкурсе (проверка знаний правил дорожного движения и навыков управления специальным легковым автомобилем МЧС) второе место у водителя штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Дмитрия Водчица. В командном конкурсе в составе сборной Брестского областного УМЧС пинчане завоевали третье место. Поздравляем!

Наталья Милевская