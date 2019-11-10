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Сотрудники Пинского ГРОЧС подтвердили высокий уровень профессионализма
11.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
И снова сотрудники Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям подтвердили свой высокий уровень профессионализма и мастерства.
Наши земляки уверенно проявили лучшие качества на республиканских конкурсах «Лучший начальник дежурной смены подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» и «Лучший спасатель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
Так, лучшим начальником дежурной смены стал Александр Клетаница, а в номинации «Лучший спасатель» второе место у Руслана Киселя. В этих значимых соревнованиях конкуренция была высокой, участвовали 30 человек – работники территориальных управлений, Республиканского отряда специального назначения, авиации МЧС и Университета гражданской защиты. Чтобы выяснить, кто лучший из лучших, спасатели проходили практические и теоретические этапы. Каждая ошибка влекла за собой штрафные баллы. Для победы нужно было быть самым грамотным, быстрым, собранным и выносливым. В этапах соревнований, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям, была дорога каждая минута. Участники соревнований выполняли аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, работали в дыхательном аппарате со сжатым воздухом, на водной акватории, сдавали нормативы по общефизической подготовке.
Приятно, что со всеми этими испытаниями достойно справились пинчане. Александр Клетаница и Руслан Кисель служат в пожарной аварийно-спасательной части № 2 Пинского ГРОЧС и именно о таких людях, как они, говорят: «нашли себя в профессии». Хочется рассказать о каждом из победителей подробнее.
Что касается Александра Клетаницы, то его имя уже хорошо известно не только в Пинске и Брестской области, но и в стране. Дело в том, что этот парень трижды завоевывал звание лучшего спасателя-пожарного Беларуси – в
Службу в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Клетаница проходит с августа 2008 года. В Пинский ГРОЧС он пришел сразу после службы в армии, гордится тем, что прошел здесь все ступени роста, ведь начинал с должности обычного пожарного. Александр уверен: если ставить цели и идти к ним, то все получится. Характер лидера, требовательность к себе и стремление к лучшим результатам – те черты, которые отличают начальника караула ПАСЧ № 2.
Успех Александра Клетаницы стал хорошим примером для его молодых коллег. И они не отстают. Среди тех, кто уже заявил о себе, командир отделения старшина Руслан Кисель. Руслан служит в Пинском ГРОЧС с 2010 года. Родом парень из деревни Охово, окончил Пинский индустриально-педагогический колледж. Уже тот факт, что он отслужил срочную службу в 3-й отдельной Краснознаменной бригаде специального назначения (спецназ внутренних войск МВД Республики Беларусь), говорит о многом. Отличная физическая подготовка, выносливость, сила духа – те качества, которые после армии оценили при устройстве на работу в ГРОЧС. Первым местом службы Руслана стал пожарный аварийно-спасательный пост в городском поселке Логишин. Затем ответственного сотрудника заметил тогдашний начальник ПАСЧ № 2 г. Пинска Олег Червяковский, который и пригласил его перейти в часть № 2. Вот уже три года Руслан Кисель является здесь командиром отделения.
В конкурсе «Лучший спасатель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» Руслан Кисель участвует второй раз, и оба раза ему удалось подняться на вторую ступень пьедестала почета. «Главный мотиватор для меня – моя семья. Именно поддержка жены Юлии, дочек Кати и Маши помогает справляться со всеми трудностями и легче переносить все многочисленные сборы и тренировки», – рассказывает Руслан. Среди увлечений Руслана также на первом месте стоит спорт. Помимо легкой атлетики, он любит футбол, играет за ФК «Березовичи». К слову, уже второй год подряд именно эта команда завоевывает звание чемпиона Пинского района.
Несмотря на то, что оба победителя республиканских конкурсов разные по характеру и у каждого свой жизненный путь, все же есть то, что объединяет этих парней. Это не просто служба в подразделении МЧС, это, в первую очередь, желание помогать людям, трудолюбие, готовность справляться с большими нагрузками и стрессовыми ситуациями. Пожелаем молодым сотрудникам Пинского ГРОЧС покорения новых вершин!
Наталья Милевская
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> Александр Клетаница. И снова сотрудники Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям подтвердили свой высокий уровень профессионализма и мастерства. Наши...
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