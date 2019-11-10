Витебская область избрала своих представителей в Совет Республики

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На прошедшем 7 ноября в областном центре совместном заседании депутатов местных Советов базового уровня избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, которые будут работать от Витебской области в палате территориального представительства. В мероприятии принял участие 621 народный избранник из всех районных и городских органов представительной власти области.





Представлять областной центр второй раз доверено директору телерадиокомпании «Витебск» Елене Пантюховой. Членом Совета Республики от Оршанского и Дубровенского районов избран начальник главного управления здравоохранения облисполкома Юрий Деркач, от Витебского, Городокского, Лиозненского и Шумилинского районов — ректор Витебского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Анатолий Щастный. Эти три сенатора являются членами Совета Республики шестого созыва.

Среди тех, кого регионы выдвигают впервые своими представителями, есть три депутата областного Совета. Это начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Ирина Левкович, которой доверено представлять Бешенковичский, Сенненский, Толочинский и Чашникский районы, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» Олег Жингель (Глубокский, Докшицкий, Лепельский и Ушачский районы), а также генеральный директор КУП «Витебскоблдорстрой» Владимир Матвеев (Браславский, Миорский, Поставский и Шарковщинский районы). Кроме того, от Новополоцка и Россонского района впервые будет работать в Совете Республики председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, от Полоцкого и Верхнедвинского районов — директор Полоцкого колледжа ВГУ имени П. Машерова Татьяна Полушкина.

Напутствуя избранных сенаторов, председатель облисполкома Николай Шерстнёв отметил, что забота о благосостоянии людей и улучшении жизни на Витебщине должна пройти красной нитью через всю деятельность депутатского корпуса, представляющего регион в новом созыве Национального собрания Республики Беларусь.

— Вы должны постоянно задавать себе вопрос: что я сделал для своего коллектива, своего предприятия и тех, кто за меня проголосовал? Тогда годы, проведенные в Совете Республики, не пройдут напрасно. Витебщина ждет от вас активных действий и в законотворческой деятельности, и по повышению качества жизни в регионе. А чтобы работа была плодотворной, надо чаще встречаться с людьми — они расскажут о проблемах и поставят задачи, — отметил Николай Шерстнёв.

В соответствии с законодательством, заседание депутатов местных Советов предшествует процедуре голосования по избранию членов Совета Республики. Правом открытия мероприятия наделяется старейший представитель депутатского корпуса, им оказался депутат Лиозненского районного Совета Николай Селезнев. После формирования рабочих органов заседания, а также подтверждения легитимности собрания и законности выдвижения кандидаты в верхнюю палату парламента представили присутствующим основные направления своей работы в Национальном собрании.

По итогам тайного голосования за Дмитрия Демидова проголосовало 91,5% выборщиков, Юрия Деркача – 93,2%, Олега Жингеля – 92,1%, Ирину Левкович – 91,1%, Владимира Матвеева — 91,5%, Елену Пантюхову – 92,3%, Татьяну Полушкину – 89,2%, Анатолия Щастного – 92,8%, против всех — 0,5%, еще 0,3% бюллетеней признаны недействительными.