После гибели школьника в Барановичах проверили школьные площадки области. Рассказываем, что нашли

Источник материала: Tut.by

Сотрудники районных прокуратур проверили площадки в школах Брестской области, сообщает Генпрокуратура .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Нарушения выявили в школах Бреста, Березовского, Ивацевичского, Лунинецкого, Пружанского и Столинского районов.

В одной из школ Лунинецкого района по требованию прокурора закрепили футбольные ворота, которые могли упасть. Кроме того, в том же районе после проверки в ряде учреждений демонтировали небезопасные металлические конструкции на спортплощадках.

В Столинском районе очистили территории школ от остатков металлолома, а в Пружанском отремонтировали игровое оборудование в садиках и учебно-педагогических комплексах.

Для предупреждения ДТП с участием детей органы прокуратуры поручили отделам по образованию райисполкомов обустроить автогородки по практическому изучению ПДД и отработке навыков безопасного поведения.

Проверки школ прошли после несчастного случая в Барановичском районе, где 1 ноября погиб 11-летний мальчик . В тот день школьники играли в футбол на стадионе. Во время игры ребенок запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела ворота упали и придавили мальчика. Медикам спасти его не удалось.