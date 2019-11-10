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После гибели школьника в Барановичах проверили школьные площадки области. Рассказываем, что нашли
11.11.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники районных прокуратур проверили площадки в школах Брестской области, сообщает
Нарушения выявили в школах Бреста, Березовского, Ивацевичского, Лунинецкого, Пружанского и Столинского районов.
В одной из школ Лунинецкого района по требованию прокурора закрепили футбольные ворота, которые могли упасть. Кроме того, в том же районе после проверки в ряде учреждений демонтировали небезопасные металлические конструкции на спортплощадках.
В Столинском районе очистили территории школ от остатков металлолома, а в Пружанском отремонтировали игровое оборудование в садиках и учебно-педагогических комплексах.
Для предупреждения ДТП с участием детей органы прокуратуры поручили отделам по образованию райисполкомов обустроить автогородки по практическому изучению ПДД и отработке навыков безопасного поведения.
Проверки школ прошли после несчастного случая в Барановичском районе, где 1 ноября
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В Лунинецком районе по требованию прокурора закрепили футбольные ворота, которые могли упасть.
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