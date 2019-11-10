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В школе под Брестом ученикам разрешили разрисовывать стены
11.11.2019 12:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда шалость становится творчеством: в школе под Брестом ученикам разрешили разрисовывать стены. По мнению педагогов, это отвлекает детей от гаджетов и раздвигает границы самовыражения.
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Когда шалость становится творчеством: в школе под Брестом ученикам разрешили разрисовывать стены. По мнению педагогов, это отвлекает детей от гаджетов и...
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