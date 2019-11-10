На Сморгонщине собираются закрыть лабораторию. Местные жители боятся, что не смогут сдать анализы

Источник материала: Tut.by

В Залесском Доме культуры, что на Сморгонщине, прошла встреча местных жителей с представителями главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. На собрании присутствовало более 50 человек. Обсуждали проблему: в местной амбулатории собираются закрывать лабораторию. Люди против, сообщает «Рэгіянальная газэта». Еще сельчане переживают, что через некоторое время и амбулатория превратится в ФАП. Вспоминают закрытую уже больницу, аптеку и детский сад.



Фото: rh.by

— Мы узнали, что принято решение закрыть нашу лабораторию и сократить ставку лаборанта. Говорят, два раза в неделю будет приезжать из Сморгони лаборант, брать анализы и отвозить в Сморгонь. Нас это не устраивает. Что значит два раза в неделю? Человек может заболеть в любой день. Что тогда, в Сморгонь ехать? А там очереди такие, что невозможно пробиться. А люди стареют. Их даже в Залесье из окрестных деревень трудно довезти. А детей маленьких? — рассказывает местная жительница Тамара Лис.

Жители Залесья собрали 435 подписей, направили обращения районным и областным властям с просьбой пересмотреть вопрос о закрытии лаборатории.



Местная амбулатория. Фото: rh.by

Чиновники облисполкома приехали в Залесье, чтобы рассмотреть вопрос на месте. Они рассказали собравшимся, что сегодня действительно встал вопрос централизации мелких лабораторий по Беларуси.

— Медицина развивается, — пояснила начальник управления организации медпомощи Светлана Лазута. — Поэтому определять ручным способом три показателя — гемоглобин, лейкоциты, СОЭ — неправильно. Для доктора трех показателей недостаточно. В Сморгонской больнице есть автоматические и полуавтоматические анализаторы. Они позволяют сделать анализ более точно и качественно. Поэтому не думайте, что вы теряете что-то дорогое.

По словам специалистов, если лабораторию все же закроют, все равно кровь в амбулатории будут брать. Приедет лаборант, возьмет анализ и отвезет на анализатор в Сморгонь.



Недавно в Залесье закрыли аптеку. За лекарствами местные ездят в Сморгонь. Фото: rh.by

Местные не верят, что лаборант сможет приезжать ежедневно.

— Лаборант точно будет приезжать каждый день. Если смотреть на опыт других амбулаторий в подобной ситуации, лаборант выезжает ежедневно, — обещает Светлана Лазута.

— Заведующий амбулатории сказал нам, что можно только два раза в неделю привозить лаборанта.

— Этот вопрос не в компетенции заведующего амбулатории, — отвечают специалисты.

По словам внештатного специалиста управления Лилии Бахаровой, выезд лаборанта и доставка анализов в Сморгонь улучшит качество диагностики. Например, благодаря изменениям скоро в Залесье будут брать анализ на гормоны. Пообещали, что, если утром сдашь анализ, в тот же день после обеда результаты исследования придут доктору на вайбер или на электронную почту.

— А что будет с другими анализами? — интересуются молодые родители.

— То же самое: пришли в амбулаторию, оставили анализ и ушли, — объясняет внештатный специалист. — Все это завезут в сморгонскую ЦРБ.

— Можно ли сделать, чтобы наша лаборантка брала в амбулатории кровь из вены?

— Нет. Это же фельдшер-лаборант. Чтобы брать анализ из вены, ей нужно пойти в колледж и дополнительно отучиться на медсестру.



Фото: rh.by

Жители также задавали и другие болезненные вопросы о медицине. Говорят, что попасть в сморгонскую больницу непросто — хотя, когда закрывали местную, обещали, что таких проблем не будет. Исполняющий обязанности главного врача Сморгонской ЦРБ Виталий Крупович ответил, что проблемы действительно есть в отделениях кардиологии, терапии и частично неврологии.

Волновало людей и то, что к узким специалистам трудно заказать талон. Заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко поручил главе ЦРБ разобраться с этим вопросом.

Закрытие лаборатории же пока под вопросом. Поскольку большинство населения против, проблему специалисты изучат более детально.