ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Сморгонщине собираются закрыть лабораторию. Местные жители боятся, что не смогут сдать анализы

11.11.2019 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Залесском Доме культуры, что на Сморгонщине, прошла встреча местных жителей с представителями главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. На собрании присутствовало более 50 человек. Обсуждали проблему: в местной амбулатории собираются закрывать лабораторию. Люди против, сообщает «Рэгіянальная газэта». Еще сельчане переживают, что через некоторое время и амбулатория превратится в ФАП. Вспоминают закрытую уже больницу, аптеку и детский сад.


Фото: rh.by

— Мы узнали, что принято решение закрыть нашу лабораторию и сократить ставку лаборанта. Говорят, два раза в неделю будет приезжать из Сморгони лаборант, брать анализы и отвозить в Сморгонь. Нас это не устраивает. Что значит два раза в неделю? Человек может заболеть в любой день. Что тогда, в Сморгонь ехать? А там очереди такие, что невозможно пробиться. А люди стареют. Их даже в Залесье из окрестных деревень трудно довезти. А детей маленьких? —  рассказывает местная жительница Тамара Лис.

Жители Залесья собрали 435 подписей, направили обращения районным и областным властям с просьбой пересмотреть вопрос о закрытии лаборатории.


Местная амбулатория. Фото: rh.by

Чиновники облисполкома приехали в Залесье, чтобы рассмотреть вопрос на месте. Они рассказали собравшимся, что сегодня действительно встал вопрос централизации мелких лабораторий по Беларуси.

— Медицина развивается, — пояснила начальник управления организации медпомощи Светлана Лазута. — Поэтому определять ручным способом три показателя — гемоглобин, лейкоциты, СОЭ — неправильно. Для доктора трех показателей недостаточно. В Сморгонской больнице есть автоматические и полуавтоматические анализаторы. Они позволяют сделать анализ более точно и качественно. Поэтому не думайте, что вы теряете что-то дорогое.

По словам специалистов, если лабораторию все же закроют, все равно кровь в амбулатории будут брать. Приедет лаборант, возьмет анализ и отвезет на анализатор в Сморгонь.


Недавно в Залесье закрыли аптеку. За лекарствами местные ездят в Сморгонь. Фото: rh.by

Местные не верят, что лаборант сможет приезжать ежедневно.

— Лаборант точно будет приезжать каждый день. Если смотреть на опыт других амбулаторий в подобной ситуации, лаборант выезжает ежедневно, — обещает Светлана Лазута.

— Заведующий амбулатории сказал нам, что можно только два раза в неделю привозить лаборанта.

— Этот вопрос не в компетенции заведующего амбулатории, — отвечают специалисты.

По словам внештатного специалиста управления Лилии Бахаровой, выезд лаборанта и доставка анализов в Сморгонь улучшит качество диагностики. Например, благодаря изменениям скоро в Залесье будут брать анализ на гормоны. Пообещали, что, если утром сдашь анализ, в тот же день после обеда результаты исследования придут доктору на вайбер или на электронную почту.

— А что будет с другими анализами? — интересуются молодые родители.

— То же самое: пришли в амбулаторию, оставили анализ и ушли, — объясняет внештатный специалист. — Все это завезут в сморгонскую ЦРБ.

— Можно ли сделать, чтобы наша лаборантка брала в амбулатории кровь из вены?

— Нет. Это же фельдшер-лаборант. Чтобы брать анализ из вены, ей нужно пойти в колледж и дополнительно отучиться на медсестру.


Фото: rh.by

Жители также задавали и другие болезненные вопросы о медицине. Говорят, что попасть в сморгонскую больницу непросто — хотя, когда закрывали местную, обещали, что таких проблем не будет. Исполняющий обязанности главного врача Сморгонской ЦРБ Виталий Крупович ответил, что проблемы действительно есть в отделениях кардиологии, терапии и частично неврологии.

Волновало людей и то, что к узким специалистам трудно заказать талон. Заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко поручил главе ЦРБ разобраться с этим вопросом.

Закрытие лаборатории же пока под вопросом. Поскольку большинство населения против, проблему специалисты изучат более детально.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Залесском Доме культуры, что на Сморгонщине, прошла встреча местных жителей с представителями Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома....
 
Новости дня
Новости общества
 
На 4−8°С теплее обычного. Прогноз погоды на длинную рабочую неделю и один выходной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика