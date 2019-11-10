Национальное кадастровое агентство открыло дистанционный бесплатный доступ к реестру характеристик недвижимости

Источник материала: Полесская правда



Национальное кадастровое агентство Госкомимущества запустило обновленный WEB-ресурс gzk.nca.by , позволяющий предоставлять дистанционный доступ не только к Единому государственному регистру недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестру характеристик недвижимого имущества Республики Беларусь.

Новый сервис позволяет получать подробное техническое описание объекта недвижимого имущества из технического паспорта (ведомости технических характеристик) из реестра характеристик недвижимого имущества в виде электронного сообщения. База данных реестра характеристик ведется с 2016 года и на сегодняшний день в ней содержится более 600 000 объектов.