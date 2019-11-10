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Национальное кадастровое агентство открыло дистанционный бесплатный доступ к реестру характеристик недвижимости
11.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Новый сервис позволяет получать подробное техническое описание объекта недвижимого имущества из технического паспорта (ведомости технических характеристик) из реестра характеристик недвижимого имущества в виде электронного сообщения. База данных реестра характеристик ведется с 2016 года и на сегодняшний день в ней содержится более 600 000 объектов.
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Национальное кадастровое агентство открыло дистанционный бесплатный доступ к реестру характеристик недвижимости
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