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Национальное кадастровое агентство открыло дистанционный бесплатный доступ к реестру характеристик недвижимости

11.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Национальное кадастровое агентство открыло дистанционный бесплатный доступ к реестру характеристик недвижимости
Национальное кадастровое агентство Госкомимущества запустило обновленный WEB-ресурс gzk.nca.by, позволяющий предоставлять дистанционный доступ не только к Единому государственному регистру недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестру характеристик недвижимого имущества Республики Беларусь.

Новый сервис позволяет получать подробное техническое описание объекта недвижимого имущества из технического паспорта (ведомости технических характеристик) из реестра характеристик недвижимого имущества в виде электронного сообщения. База данных реестра характеристик ведется с 2016 года и на сегодняшний день в ней содержится более 600 000 объектов.

По информации официального сайта Госкомимущества Республики Беларусь

 
 
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