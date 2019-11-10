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«Упала прямо на переходе, разбила нос и губу». Семья ищет прохожего, который помог незнакомой женщине

11.11.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

85-летняя Лилия Павловна и сама не понимает, как так получилось, что она упала прямо на пешеходном переходе: то ли голова закружилась, то ли споткнулась. На помощь сразу прибежали посторонние люди, а мужчина, который проходил мимо с женой и тремя детьми, не просто поинтересовался самочувствием женщины, но взял ее пакеты и провел до самой квартиры. Теперь Лилия Павловна и ее семья ищут того самого незнакомца, чтобы просто сказать «большое человеческое спасибо».


Лилия Павловна и ее семья ищут мужчину, который ей помог. Фото: Фейсбук Татьяны Сантелер.

— Есть разные люди: кто-то пройдет мимо пожилого человека, если вдруг ему стало плохо, а кто-то поможет. Помню, когда мой муж еще был жив, упал по дороге в поликлинику, прямо как я на днях. Кто-то из прохожих даже сказал: «Набрался прямо с утра». А у мужа закружилась голова… Вот почему хочу найти мужчину, который не прошел мимо меня и помог, — рассказывает TUT.BY 85-летняя Лилия Еременко из Минска.

Эту историю рассказала в Фейсбуке внучка Татьяна, она отметила, после такого продолжает верить в людей и поблагодарила незнакомого мужчину: «Дорогой Мужчина из Минска, отец троих детей — ты прекрасный. Пусть у твоей семьи все будет хорошо». Эту запись сама Лилия Павловна не видела, но в курсе того, что она есть. Женщина пока осваивает смартфон, но уже планирует подключить интернет.

В пятницу, 8 ноября, Лилия Павловна пошла в магазин на улице Одинцова за покупками. Домой возвращалась с авоськами по пешеходному переходу, которым пользуется постоянно.

— Сама не понимаю, что со мной могло случиться. Не могла же я споткнуться, может, испугалась автобуса, он вот-вот двинется, а я еще иду. И стала падать, — вспоминает Лилия Павловна. — Когда меня подняли, было впечатление, что отключилась на какое-то время, сразу спросила у людей: «Батюшки, что со мной?». Одна женщина дала салфетки вытереть кровь, нос и губы были разбитыми, меня посадили на скамейку. И вдруг появилась эта пара, такие статные, красивые и трое деток. Мужчина стал интересоваться самочувствием, но я просила не тревожиться обо мне, у них своих забот полно.

Семья ушла, но через некоторое время вернулась. Случайный прохожий решил помочь женщине, взял ее сумки и повел прямо домой. Как говорит Лилия Павловна, по дороге она успела рассказать мужчине про жизнь, про мужа, которого потеряла год назад.

— Он довел меня до квартиры и мне очень хотелось как-то отблагодарить этого мужчину, стала искать кулечек с пирожными, а он: «Ничего не ищите, не возьму». Я же от чистого сердца, он понимал, что от него не отстану и взял. На прощание пожелал здоровья и всего хорошего, — добавляет Лилия Павловна.

Пока женщина не выходит из дома, на лице большой синяк и нужно еще подлечиться. Но она бы очень хотела связаться с тем, кто ей помог. Если вы и есть тот самый прохожий, который помог женщине на пешеходном переходе по улице Одинцова, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

 
Теги: Минск
 
 
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85-летняя Лилия Павловна и сама не понимает, как так получилось, что она упала прямо на пешеходном переходе: то ли голова закружилась, то ли споткнулась. На помощь...
 
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