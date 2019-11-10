С бассейном, тренажерным залом и сенсорной комнатой. В Лиде открыли новый детский садик

Источник материала: Tut.by

В Лиде открыли новый садик в микрорайоне Индустриальный. Здесь есть спортивный и тренажерный залы, бассейн, компьютерный класс и даже сенсорная комната. На возведение и обустройство сада на 230 мест было затрачено порядка 5 млн рублей из областного бюджета, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Открывать садик приехали председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель КГК Леонид Анфимов, замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник.



Фото: grodnonews.by

Как рассказал губернатор Гродненщины Владимир Кравцов, ежегодно в области планируют вводить в эксплуатацию по два значимых образовательных объекта. За последние пять лет, например, в регионе было построено более 10 новых садиков — в Щучине, Островце, Новогрудке, Лиде, Гродно и других городах области.

Как рассказала заведующая яслей-сада № 41 Лиды Тамара Дривицкая, в здании разместятся 12 детских групп, одна из них — для детей с нарушениями речи.

— Мы позаботились о создании современной развивающей среды для малышей, — пояснила она. — Разные виды игр, конструкторов, станки для ткачества, интерактивные столы — здесь сконцентрирован максимум того, что пойдет на пользу детям во время обучения. В образовательном процессе будут использоваться информационно-коммуникационные технологии — для малышей оборудован компьютерный класс, установлен мультиборд.



Фото: edu-grodno.by



Фото: edu-grodno.by



Фото: edu-grodno.by



Фото: edu-grodno.by



Фото: grodnonews.by