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С бассейном, тренажерным залом и сенсорной комнатой. В Лиде открыли новый детский садик
11.11.2019 14:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде открыли новый садик в микрорайоне Индустриальный. Здесь есть спортивный и тренажерный залы, бассейн, компьютерный класс и даже сенсорная комната. На возведение и обустройство сада на 230 мест было затрачено порядка 5 млн рублей из областного бюджета,
Открывать садик приехали председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель КГК Леонид Анфимов, замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник.
Как рассказал губернатор Гродненщины Владимир Кравцов, ежегодно в области планируют вводить в эксплуатацию по два значимых образовательных объекта. За последние пять лет, например, в регионе было построено более 10 новых садиков — в Щучине, Островце, Новогрудке, Лиде, Гродно и других городах области.
Как рассказала заведующая яслей-сада № 41 Лиды Тамара Дривицкая, в здании разместятся 12 детских групп, одна из них — для детей с нарушениями речи.
— Мы позаботились о создании современной развивающей среды для малышей, — пояснила она. — Разные виды игр, конструкторов, станки для ткачества, интерактивные столы — здесь сконцентрирован максимум того, что пойдет на пользу детям во время обучения. В образовательном процессе будут использоваться информационно-коммуникационные технологии — для малышей оборудован компьютерный класс, установлен мультиборд.
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В Лиде открыли новый садик в микрорайоне Индустриальный. Здесь есть спортивный и тренажерный залы, бассейн, компьютерный класс и даже сенсорная комната. На...
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