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Преференции для решения жилищного вопроса получат молодые люди, отслужившие в армии

11.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Осенний призыв выходит на финишную прямую. До начала отправки юношей на срочную военную службу остается менее двух недель. В этом году отправление новобранцев в войска начнется 18 ноября. А следующий призыв будет проходить по новым правилам.

Преференции для решения жилищного вопроса получат молодые люди, отслужившие в армии

Министерство обороны планирует внедрить ряд преференций для тех, кто не уклоняется от службы в армии. О предстоящих изменениях вчера в интервью «Панораме» рассказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский. В Беларуси разработан так называемый пакет мотивационных мер по повышению статуса срочной службы и в скором времени планируется воплощение инициатив в жизнь.

В ближайшее время преференции для решения жилищного вопроса получат молодые люди, отслужившие в войсках. Не менее важным шагом станет предоставление льгот в сфере медицинского обслуживания.

Источник: tvr.by

 
 
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Осенний призыв выходит на финишную прямую. До начала отправки юношей на срочную военную службу остается менее двух недель. В этом
 
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