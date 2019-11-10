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До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе

11.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе
До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять периферия антициклона, раскинувшегося над европейской частью России, также продолжится поступление теплого воздуха с юга Европы. Сохранится теплая погода с температурным фоном на 4-8 градусов выше климатической нормы, лишь в ночь на вторник ожидается небольшое понижение температуры», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 12 ноября, при повышенном фоне атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит от минус 1 до 4 градусов выше нуля, при прояснениях — до 2-4 градусов мороза. Днем будет 6-12 градусов тепла.

Среда, 13 ноября, будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-востоку до 10 градусов выше нуля по юго-западу страны. Днем будет 9-15 тепла, по югу воздух прогреется до плюс 17. В отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди, на остальной территории будет преимущественно без осадков. Днем местами ожидается порывистый ветер.

В четверг, 14 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу пройдут кратковременные дожди. Ночью сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от плюс 4 по востоку до 12 градусов тепла по западу страны. Днем будет 6-13 градусов тепла, местами — до плюс 15.

В пятницу, 15 ноября, преимущественно по северо-западной части Беларуси местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по востоку до 10 градусов выше нуля по западу страны. Днем будет 5-12 градусов тепла, в юго-западных районах — до плюс 14.

В субботу и воскресенье, 16-17 ноября, в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от нуля по востоку до плюс 10 градусов по западу страны. Днем будет 5-12 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 13-15.

По информации БелТА

 
 
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