В октябре шесть перевозчиков области были оштрафованы за работу без разрешения

Источник материала: Единство

По этим нарушениям вынесено шесть постановлений о наложении административного взыскания на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

— Экономические суды все чаще выносят постановления о наложении административных взысканий индивидуальным предпринимателям, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров под видом нерегулярных, — отметил Олег Якшевич. — Санкция по части 1 статьи 12.7 предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей — от 10 до 200, на юридических лиц — от 10 до 500 б. в. с конфискацией до ста процентов суммы дохода.

Так, были привлечены к ответственности три индивидуальных предпринимателя, выполняющих перевозку пассажиров по маршруту «Любань – Минск». Штраф составил 48 базовых величин или 1 224 рубля. Еще два индивидуальных предпринимателя, работающих на маршруте «Березино — Минск», привлечены к административному взысканию в виде штрафа в размере 135 базовых величин — 3 442,5 рубля. Юридическое лицо, выполняющее перевозки пассажиров по маршруту «Борисов — Минск», привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 базовых величин или 382,5 рублей.

Юлия Гавриленко