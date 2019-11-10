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На полигоне под Борисовом курсант подстрелил сослуживца — начинается судебный процесс

11.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Судебный процесс в суде города Жодино 11 ноября назначен на 11:30. Происшествие случилось на территории учебного полигона в Борисовском районе во время проведения ночных стрельб. По версии предварительного расследования, обвиняемый, нарушив правила обращения с оружием, по неосторожности выстрелил и причинил своему сослуживцу-курсанту сквозное ранение левой стопы.

По словам Юлии Корзун, обвиняемый 1998 года рождения. Дело будет рассматриваться по первой части статьи 463 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения».

Преступление наказывается арестом или лишением свободы на срок до четырех лет.

https://www.mlyn.by/2019/11/na-poligone-pod-borisovom-kursant-podstrelil-sosluzhivtsa-nachinaetsya-sudebnyj-protsess/

 
 
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В суде города Жодино 11 ноября начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению 21-летнего курсанта Военной академии Республики Беларусь, который в ноябре 2018...
 
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