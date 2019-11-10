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Подготовку автомобиля к зиме не затягивайте

11.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Первое, с чего стоит начать – это покрышки. В Беларуси законодательно закреплена обязанность использования зимних шин с 1 декабря по 1 марта. В этот период их отсутствие будет грозить административным взысканием. Однако уже сейчас рекомендуется «переобувать» авто. Первые заморозки показали, насколько водители оказались не готовы. Когда температура воздуха приближается к нулю, даже без осадков на дорогах образуется гололедица. Особенно на мостах, путепроводах, хорошо продуваемых участках. При низких температурах летняя резина «дубеет» и перестает полноценно выполнять свои функции, использование таких шин становится небезопасным.

Необходимо проверить состояние системы вентиляции и отопления – от ее исправности зависит возможность хорошо видеть дорогу и обстановку перед собой и по сторонам.

Если антифриз не менялся несколько лет, будет не лишним его заменить. В нем не должно быть никаких примесей. Если жидкость достаточно свежая, то можно проверить ее плотность ареометром для уверенности, что в сильные морозы «охлаждайка» не замерзнет. Или взять пробу из расширительного бачка и поместить в домашний морозильник, где температура, как правило, -18 градусов.

Исправный термостат должен начать открываться при температуре двигателя около 90 градусов, пуская охлаждающую жидкость по большому кругу и не давая мотору перегреться. При охлаждении он должен закрываться, поддерживая рабочую температуру и комфорт в салоне. Проверьте работоспособность термостата и при необходимости замените, обеспечив тем самым правильный температурный режим работы двигателя, быструю разморозку и отпотевание стекол.

Тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать влагу. Если она давно не менялась, есть вероятность, что после морозной ночи жидкость замерзнет. Ее плотность можно проверить ареометром и при необходимости заменить. Вода в тормозной жидкости также может спровоцировать износ поршней суппортов. При торможении один из них будет подклинивать, из-за чего машину поведет в сторону, а это уже прямая угроза безопасности движения.

В холодное время года аккумулятор должен быть исправным и заряженным. В обслуживаемой батарее можно проверить уровень и плотность электролита, при необходимости долить дистиллированную воду. Проверить уровень заряда и при необходимости зарядить. При неработающем холодном двигателе мультиметр должен показывать напряжение 12,5-13,0 В, при заведенном – 13,5-14,0 В. Клеммы должны быть чистыми, без следов окисления.

Перед зимой замените масло в двигателе и все фильтры. Жидкость с высокой вязкостью на морозе может затруднить запуск двигателя. Масло с обозначением 5W будет более жидким по сравнению с 10W, что облегчит холодный старт.

Система зажигания также должна быть исправна. Если летом авто заводилось «хорошо, но долго», то зимой есть риск вообще не завестись. Проверьте свечи зажигания/накаливания и высоковольтные провода.

Важно проверить исправность фар и габаритных огней. Не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить незамерзающей жидкостью. Резиновые коврики с высокими бортами позволят не только не испачкать салон, но и предотвратят проникновение лишней влаги с обуви. Замки и уплотнительные резинки можно смазать специальной силиконовой смазкой.

Что желательно возить с собой в зимний период:

- трос;

- пусковые провода;

- скребок со щеткой для стекол;

- лопату.

https://www.mvd.gov.by/ru

 
 
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МВД рекомендует заранее позаботиться о подготовке своего автомобиля к эксплуатации в зимний период.
 
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