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Очень странные дела. В агрогородке под Брестом кто-то складывает на перекрестке мясные свертки с монетами

11.11.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Мухавец кто-то оставляет на перекрестке странные закладки из мяса и монет, сообщает «Виртуальный Брест».


По словам местных, закладки появляются в одном и том же месте регулярно — как минимум раз в месяц. При этом содержимое свертка остается неизменным: кусок мяса и горсть копеек.

Местные пока смысл обряда не разгадали. Хотя предполагают, что это может быть разновидностью «мясного приворота», чтобы вернуть мужа в семью.

 
Теги: Брест
 
 
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