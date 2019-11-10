Очень странные дела. В агрогородке под Брестом кто-то складывает на перекрестке мясные свертки с монетами

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Мухавец кто-то оставляет на перекрестке странные закладки из мяса и монет, сообщает « Виртуальный Брест ».





По словам местных, закладки появляются в одном и том же месте регулярно — как минимум раз в месяц. При этом содержимое свертка остается неизменным: кусок мяса и горсть копеек.

Местные пока смысл обряда не разгадали. Хотя предполагают, что это может быть разновидностью «мясного приворота», чтобы вернуть мужа в семью.