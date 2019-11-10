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Налоговая инспекция напоминает об уплате имущественных платежей физическими лицами за 2019 год

11.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Налоговая инспекция напоминает об уплате имущественных платежей физическими лицами за 2019 год

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому району напоминает об уплате имущественных платежей физическим лицам, имеющие во владении, собственности либо в пользовании жилые дома, две и более квартиры, гаражи,  дачи и иные строения,  земельные участки и являющиеся плательщиками налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за землю.

Налоговой инспекцией, посредством почтовых отправлений, а так же гражданам давшим согласие на электронную рассылку через личный кабинет или  на адрес  электронной почты высланы извещения на уплату налогов.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с законодательством, извещения на уплату арендной платы за землю налоговым органом не вручаются физическим лицам. Оплату арендной платы необходимо производить в соответствии с заключенными договорами.

Убедительная просьба произвести оплату до установленного законодательством срока 15 ноября 2019 года.

Досрочная и своевременная уплата налогов позволяет избежать негативных последствий, так как за неуплату налогов в установленный законодательством срок предусмотрена административная ответственность.

Оплату  можно произвести через отделения банков, почтовые отделения связи, налоговые органы, сельские Советы, электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»  посредством использования интернет-банкинга «Беларусбанка», «Белгазпромбанка, «Альфабанка» и «Белинвестбанка».

Обращаем внимание на то, что  в настоящее время реализована

возможность   посредством Интернет-сервиса  «Личный кабинет

налогоплательщика  для физических лиц» бесконтактно  (без визита в

налоговую инспекцию) взаимодействовать с налоговыми органами:

— получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц;

-оплачивать  налоговые платежи посредством Интернет-банкинга.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» достаточно получить логин и пароль  в любой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

По вопросам начисления и уплаты налогов, предоставления льгот, подключения к сервису «Личный кабинет»   можно обращаться  в Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому, ул. Горького 3 либо по телефону 7 34 47.

 
 
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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому району напоминает об уплате...
 
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