Налоговая инспекция напоминает об уплате имущественных платежей физическими лицами за 2019 год

Источник материала: Газета Авангард





Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому району напоминает об уплате имущественных платежей физическим лицам, имеющие во владении, собственности либо в пользовании жилые дома, две и более квартиры, гаражи, дачи и иные строения, земельные участки и являющиеся плательщиками налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за землю.

Налоговой инспекцией, посредством почтовых отправлений, а так же гражданам давшим согласие на электронную рассылку через личный кабинет или на адрес электронной почты высланы извещения на уплату налогов.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с законодательством, извещения на уплату арендной платы за землю налоговым органом не вручаются физическим лицам. Оплату арендной платы необходимо производить в соответствии с заключенными договорами.

Убедительная просьба произвести оплату до установленного законодательством срока 15 ноября 2019 года.

Досрочная и своевременная уплата налогов позволяет избежать негативных последствий, так как за неуплату налогов в установленный законодательством срок предусмотрена административная ответственность.

Оплату можно произвести через отделения банков, почтовые отделения связи, налоговые органы, сельские Советы, электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» посредством использования интернет-банкинга «Беларусбанка», «Белгазпромбанка, «Альфабанка» и «Белинвестбанка».

Обращаем внимание на то, что в настоящее время реализована

возможность посредством Интернет-сервиса «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц» бесконтактно (без визита в

налоговую инспекцию) взаимодействовать с налоговыми органами:

— получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц;

-оплачивать налоговые платежи посредством Интернет-банкинга.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» достаточно получить логин и пароль в любой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

По вопросам начисления и уплаты налогов, предоставления льгот, подключения к сервису «Личный кабинет» можно обращаться в Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому, ул. Горького 3 либо по телефону 7 34 47.