Роспись художницы Зои Луцевич в подъезде столичной многоэтажки все же пришлось закрасить

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад мы писали, как в Курасовщине профессиональные художники бесплатно разрисовали стены в подъезде. Две местные жительницы остались недовольны и пожаловались в ЖЭС. В итоге художница Зоя Луцевич с другими жителями закрасила свою работу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, приятельница белорусской художницы Зои Луцевич предложила ей расписать подъезд, где давно не было ремонта. Но художники начали работу без опроса жильцов, а это обязательное условие для того, чтобы изображение согласовал ЖЭС. Потому что лестничная клетка — это место общего пользования.

Две жительницы подъезда решили, что такая роспись — не искусство, стали оскорблять художников, пожаловались в ЖЭС, а когда работа была закончена, женщины сказали, что вызовут милицию и художникам грозит большой штраф.

— Эти женщины меня предупредили, что у меня будут колоссальные проблемы, если я не закрашу работу. Поэтому я в шесть утра все закрашивала, мне помогала приятельница. Я даже не пыталась собирать подписи для опроса, потому что это не мое дело, — говорит Зоя Луцевич.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Стены привели в прежний вид. По словам художницы, некоторых жителей это расстроило. Огорчена и приятельница, которая предложила облагородить подъезд.

— Я пришла к выводу, что люди к этому не готовы — они не понимают, зачем это нужно. У них стены такие обшарпанные, будто там живут паркурщики — там следы от обуви, в подъездах — вонь. Они готовы жить в грязи. Но если никто не хочет идти сражаться за меня, я не пойду сражаться за себя, — сказала художница.