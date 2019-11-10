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За десять месяцев через Национальный аэропорт улетело-прилетело 4,3 миллиона пассажиров
11.11.2019 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За октябрь 2019 года число в Национальном аэропорту Минск обслужили 2392 вылетов самолетов. Это на 10,9% больше, чем в октябре прошлого года,
Выросло и количество пассажиров. В нынешнем октябре аэропорт обслужил 428 003 человек, это на 10,7%, чем в октябре прошлого года.
Всего за 10 месяцев нынешнего года через минский аэропорт улетели-прилетели 4 315 065 пассажиров (прирост по сравнению с прошлым годом 11,7%). Службы предприятия обслужили 23 980 самолето-вылетов (прирост 9,7%).
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За октябрь 2019 года число в Национальном аэропорту Минск обслужили 2392 вылетов самолетов.
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