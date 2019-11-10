За десять месяцев через Национальный аэропорт улетело-прилетело 4,3 миллиона пассажиров

Источник материала: Tut.by

За октябрь 2019 года число в Национальном аэропорту Минск обслужили 2392 вылетов самолетов. Это на 10,9% больше, чем в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выросло и количество пассажиров. В нынешнем октябре аэропорт обслужил 428 003 человек, это на 10,7%, чем в октябре прошлого года.

Всего за 10 месяцев нынешнего года через минский аэропорт улетели-прилетели 4 315 065 пассажиров (прирост по сравнению с прошлым годом 11,7%). Службы предприятия обслужили 23 980 самолето-вылетов (прирост 9,7%).