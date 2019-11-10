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Дежурка, комнаты для допросов, гараж для автозаков. Каким будет милицейский «долгострой» в Витебске

11.11.2019 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Напротив строймаркета «Энергия» на улице Терешковой в Витебске вот уже пять лет — с 2014 года, возводят новое трехэтажное здание Октябрьского РОВД. Портал Vitebsk.biz побывал на стройке.


Внутри объекта сейчас идет отделка.

На первом этаже расположатся дежурная часть, комнаты для допросов, пять камер для временно задержанных.

На втором этаже — примерно 50 кабинетов, актовый зал на 160 мест.

На третьем этаже — еще около 50 кабинетов.


В цокольном этаже будут тир, тренажерный и спортивный залы, раздевалки, душевые.

В здании расположится и паспортный стол. Для него сделают отдельный вход.

На территории будущего РОВД будут находиться трансформаторная подстанция, гараж для автозаков, стоянка.

Строители планируют сдать здание в июле−августе 2020 года.


 
Теги: Витебск
 
 
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