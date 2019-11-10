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Дежурка, комнаты для допросов, гараж для автозаков. Каким будет милицейский «долгострой» в Витебске
11.11.2019 17:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Напротив строймаркета «Энергия» на улице Терешковой в Витебске вот уже пять лет — с 2014 года,
Внутри объекта сейчас идет отделка.
На первом этаже расположатся дежурная часть, комнаты для допросов, пять камер для временно задержанных.
На втором этаже — примерно 50 кабинетов, актовый зал на 160 мест.
На третьем этаже — еще около 50 кабинетов.
В цокольном этаже будут тир, тренажерный и спортивный залы, раздевалки, душевые.
В здании расположится и паспортный стол. Для него сделают отдельный вход.
На территории будущего РОВД будут находиться трансформаторная подстанция, гараж для автозаков, стоянка.
Строители планируют сдать здание в июле−августе 2020 года.
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Внутри объекта сейчас идет отделка.
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