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В Беларуси появилось мобильное приложение для врачей с клиническими протоколами Минздрава
11.11.2019 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей «Lekar Pro». В нем медики найдут материалы по стандартам диагностики и лечению заболеваний, разработанные Минздравом. Приложение уже скачали около 1000 человек.
Приложение — совместный проект казахской компании Medelement.com и резидентов ПВТ «Софтгарантсервис».
— Есть клинические протоколы, утвержденные Минздравом, как лечить то или иное заболевание. Все эти протоколы есть у врачей в виде pdf и word-файлов, но в мобильном приложении они — в электронном виде. В приложении помимо протоколов перечислены лекарства, которые можно применять, и специализированные материалы на медицинскую тематику, — объясняет Андрей Васильев, директор «Софтгарантсервис».
Клинические протоколы — это нормативные стандарты, на которые должны опираться врачи при постановке диагноза и назначении лечения. Разработчики объясняют, что в электронном формате пользоваться этими документами удобнее. С помощью приложения врач может быстро переключаться между разделами документа — просматривать только «Лечение» без необходимости пролистывать весь документ.
Андрей Васильев рассказывает, что пока оцифровали не все протоколы Минздрава, но буквально через пару месяцев приложение будет наполнено на 100%.
Мобильное приложение разработано как для платформы Андроид, так и для IOS. Его уже скачали около 1 тысячи человек.
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В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей «Lekar Pro». Его уже скачали около 1000 человек.
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