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В Беларуси появилось мобильное приложение для врачей с клиническими протоколами Минздрава

11.11.2019 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей «Lekar Pro». В нем медики найдут материалы по стандартам диагностики и лечению заболеваний, разработанные Минздравом. Приложение уже скачали около 1000 человек.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Приложение — совместный проект казахской компании Medelement.com и резидентов ПВТ «Софтгарантсервис».

— Есть клинические протоколы, утвержденные Минздравом, как лечить то или иное заболевание. Все эти протоколы есть у врачей в виде pdf и word-файлов, но в мобильном приложении они — в электронном виде. В приложении помимо протоколов перечислены лекарства, которые можно применять, и специализированные материалы на медицинскую тематику, — объясняет Андрей Васильев, директор «Софтгарантсервис».

Клинические протоколы — это нормативные стандарты, на которые должны опираться врачи при постановке диагноза и назначении лечения. Разработчики объясняют, что в электронном формате пользоваться этими документами удобнее. С помощью приложения врач может быстро переключаться между разделами документа — просматривать только «Лечение» без необходимости пролистывать весь документ.
Приложение позволяет быстро находить нужный протокол по названию заболевания, коду международной классификации болезней или разделу медицины.

Андрей Васильев рассказывает, что пока оцифровали не все протоколы Минздрава, но буквально через пару месяцев приложение будет наполнено на 100%.

Мобильное приложение разработано как для платформы Андроид, так и для IOS. Его уже скачали около 1 тысячи человек.

 
 
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В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей «Lekar Pro». Его уже скачали около 1000 человек.
 
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