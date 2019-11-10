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В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет

11.11.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет

Активисты районной организации ОО «БРСМ» из числа рабочей молодежи совместно с представителями районной организации РОО «Белая Русь» продолжили в Кировске возле входа на рынок по ул.Кирова проведение электоральных пикетов в преддверии выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Кировчанам и гостям города напомнили о дате проведения выборов, времени работы участков для голосования. Участники пикета призывали граждан к активности во время выборов, исполнению своего  гражданского долга. Также доводилась информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Бобруйскому сельскому избирательному округу №80. 

Прохожим также вручались импровизированные «сердечки» с национально символикой, а также им  предлагалось письменно обратиться к будущим депутатам с наказом.


В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет


В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет


В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет


В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет


В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет


В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет

 
 
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Активисты районной организации ОО «БРСМ» из числа рабочей молодежи совместно с представителями районной организации РОО «Белая Русь» продолжили в...
 
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