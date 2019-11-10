На школьное собрание просят прийти с паспортом - будет досрочное голосование. Законно ли это?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 12 ноября начинается досрочное голосование на парламентских выборах. В редакцию TUT.BY читатели прислали сообщение из их школьного viber-чата. Там родителей классный руководитель приглашает на собрание и говорит, что с собой «желательно иметь паспорта, так как будут работать участки для голосования». Законна ли такая агитация к участию в досрочном голосовании?



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В редакцию TUT.BY минчане прислали сообщение из их школьного viber-чата. Их приглашают на школьное собрание и уточняют: «Всем родителям желательно при себе иметь паспорта. Будут работать участки для голосования».

В Центризбиркоме объясняют, что в этом сообщении ничего противозаконного нет. Само слово «желательно» уже выдает предложение, а не призыв к действию. Однако, специалисты говорят, что, конечно, все люди разные, и чтобы избежать некоторых разночтений оптимально было сформулировать фразу так: «Предлагаем родителям принять участие в голосовании. В случае вашего желания, вам необходимо иметь при себе паспорт».

— Никакого принуждения к досрочному голосованию во фразе нет. Не все родители школьников проживают по месту данного участка для голосования, и они не смогут там проголосовать, — говорят в Центризбиркоме.

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва пройдут 17 ноября. Досрочное голосование — с 12 по 16 ноября, участки будут работать с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.