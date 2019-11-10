Можно ли идти на паркинг за машиной? В МВД объяснили, что делать если людей эвакуируют из здания

Источник материала: Tut.by

В Минске 9 ноября из-за сообщения о ложном минировании из трех крупных торговых центров и железнодорожного вокзала эвакуировали 8200 человек. Подозрительных и опасных предметов специалисты не нашли, а за заведомо ложное сообщение об опасности возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

После эвакуации у пользователей соцсетей возник вопрос, нужно ли во время нее забирать машину с паркинга или главное покинуть торговый центр самому? Что вообще нужно делать людям и когда об эвакуации им должны сообщить?

Что люди должны делать во время эвакуации из-за сообщения о минировании здания?

В МВД объясняют, что в случае эвакуации из-за минирования объекта нужно следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов. Люди не должны поддаваться панике.

— Сотрудники правоохранительных органов находятся в здании, они направляют граждан к выходу, видят, где людей больше, где меньше, где можно пройти быстрее… Наша функция — оказывать содействие руководству объекта в эвакуации людей. Администрация объекта в свою очередь сообщает о том, что поступило сообщение об опасности, просит посетителей покинуть объект торговли. Милиция оказывает содействие в том, чтобы люди могли беспрепятственно покинуть здание, — говорят в МВД.

Во время эвакуации люди должны обращать внимание на бесхозные вещи. Если их заметили, то нужно сказать об этом милиционеру, который находится рядом, если его рядом нет, то нужно позвонить по номеру 102 и сказать, что на объекте эвакуации есть бесхозные вещи, назвать сектор, в котором они находятся.

Можно ли во время эвакуации идти на паркинг за машиной?

Во время эвакуации из торговых центров многие пошли на паркинг за своими машинами. В соцсетях люди спорят о том, нужно ли вообще забирать в таком случае машину или в первую очередь покинуть здание без нее?

Очевидец, у которой была машина на подземном паркинге в ТЦ «Дана Молл», рассказывает, что во время эвакуации их пустили на паркинг, но шлагбаум на выезд сначала был закрыт. Терминал на оплату не работал, девушка позвонила в милицию — и после этого шлагбаум подняли. Связано ли это с ее звонком, собеседница не знает. При этом сотрудников милиции она не видела ни в торговом центре, ни на парковке, и встретила их только на улице.

В МВД объясняют, что людей в тот вечер на паркинг пускали. В этой ситуации человек сам решает: уехать из торгового центра на машине или оставить ее на паркинге и забрать после того, как специалисты обследуют объект и убедятся в том, что все безопасно.

— Эта ситуация показала, что мы должны выработать единый механизм: или мы людей пускаем на паркинг, они забирают машины и беспрепятственно выезжают, и мы будем их об этом информировать, или никого во время эвакуации туда просто не пускаем, — объясняют в МВД.

Нужно ли оплачивать паркинг во время эвакуации?

Еще один вопрос, который возник у читателей TUT.BY, должны ли люди во время эвакуации из торгового центра оплачивать паркинг? В пресс-службе компании Dana Holdings объясняют, что при включении сигналов оповещения об опасности в зданиях ТЦ «Дана Молл» и БЦ «Дана Центр» главная задача — своевременная эвакуация всех людей.

— Поэтому и покупатели, и клиенты, и арендаторы помещений по сигналу тревоги должны как можно скорее, но без паники покинуть здания, а ответственные лица субъектов хозяйствования — всячески способствовать экстренной эвакуации. Двери в помещения зданий должны оставаться открытыми для обеспечения беспрепятственной работы специализированных служб, — говорят там.

В компании рассказывают, что посетители фудкорта в случае эвакуации не должны расплачиваться за уже заказанные блюда, любые расчеты в магазинах должны быть немедленно прекращены, а зрители кинотеатра обязаны срочно покинуть кинозал.

— Водители автотранспорта при выезде не должны вносить плату за пользование паркингом и наземной стоянкой: в случае экстренной эвакуации все шлагбаумы автоматически открываются и остаются в поднятом положении. При этом убытков никто не понесет: эвакуация является страховым случаем, — говорят там.

Почему людей начали эвакуировать через некоторое время после того, как получили сообщение?

По данным МВД, сообщение на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД об опасности в здании железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский», торговых центров «Дана Молл», «Галилео» и «Замок» поступило около 19.00 вечера в субботу, 9 ноября. Как сообщают читатели TUT.BY, людей попросили покинуть здание одного из торговых центров примерно в 19.40.

В МВД комментируют, что сообщение поступило на электронную почту примерно в 19.00, но вопрос в том, во сколько сообщение передали в дежурную часть милиции? После того, как передали, на места и выбыли саперно-пиротехнические группы. В МВД объясняют, что по поводу эвакуации прописан момент — ее должны обеспечить в максимально короткие сроки. И они в том числе зависят от масштабов объекта, где проходит эвакуация, количества посетителей.