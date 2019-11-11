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«Есть два пути решения возникшей ситуации». Минобр о частном вузе, где бастовали студенты
11.11.2019 23:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство образования
В Минобразования поясняют: в соответствии с Кодексом об образовании, все высшие учебные заведения не реже чем раз в пять лет должны проходить аккредитацию.
— В текущем году плановое подтверждение государственной аккредитации проводилось в Минском инновационном университете на соответствие заявленному виду и по специальностям, — сообщает пресс-служба министерства. — В результате были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании.
Среди нарушений, которые комиссия выявила в вузе, на сайте Минобразования указаны:
Кроме того, сообщают в ведомстве, комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы получения высшего образования.
В Министерстве также отмечают, что комиссия по проведению подтверждения государственной аккредитации университета на соответствие заявленному виду и по специальностям рекомендовала Департаменту контроля качества образования:
В ведомстве утверждают: 6 ноября 2019 года ректора МИУ ознакомили с заключением об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации.
— Для Минского инновационного университета есть два пути решения возникшей ситуации: первое — устранить все замечания комиссии, отмеченные в заключении, и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации, — написано на сайте Минобразования. — Второе — закрыть специальности, которые были не аккредитованы, и уведомить об этом Министерство образования. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.
Что же касается студентов, то в ведомстве сообщают: министерство предоставит им возможность продолжить обучение в других вузах по учебным планам и программам МИУ.
— В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета, — говорит пресс-служба Министерства образования.
Напомним, в понедельник, 11 ноября, студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.
По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и
Ситуацию 6 ноября
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Минобразования прокомментировало ситуацию в частном вузе, где бастовали студенты. В ведомстве предложили два пути решения возникшей ситуации.
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