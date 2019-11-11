«Есть два пути решения возникшей ситуации». Минобр о частном вузе, где бастовали студенты

Источник материала: Tut.by

Министерство образования прокомментировало ситуацию в Минском инновационном университете, где в понедельник, 11 ноября, студенты устроили забастовку . У вуза, сообщает сайт ведомства, есть два пути решения возникшей ситуации. Первый — устранить все замечания комиссии и пройти повторную аккредитацию. Второй — закрыть специальности, которые были не аккредитованы.



Во время студенческой забастовки в МИУ. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минобразования поясняют: в соответствии с Кодексом об образовании, все высшие учебные заведения не реже чем раз в пять лет должны проходить аккредитацию.

— В текущем году плановое подтверждение государственной аккредитации проводилось в Минском инновационном университете на соответствие заявленному виду и по специальностям, — сообщает пресс-служба министерства. — В результате были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании.

Среди нарушений, которые комиссия выявила в вузе, на сайте Минобразования указаны:

срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме не соответствует требованиям образовательных стандартов;

выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей;

ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям;

количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов;

по ряду предметов отсутствуют учебные программы и другое.

Кроме того, сообщают в ведомстве, комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы получения высшего образования.

В Министерстве также отмечают, что комиссия по проведению подтверждения государственной аккредитации университета на соответствие заявленному виду и по специальностям рекомендовала Департаменту контроля качества образования:

подтвердить аккредитацию Минского инновационного университета на соответствие заявленному виду — профильный университет, по 2 специальностям высшего образования I ступени и по 8 специальностям высшего образования ІІ ступени;

отказать в подтверждении государственной аккредитации по 5 специальностям высшего образования I и 3 специальностям переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ведомстве утверждают: 6 ноября 2019 года ректора МИУ ознакомили с заключением об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации.

— Для Минского инновационного университета есть два пути решения возникшей ситуации: первое — устранить все замечания комиссии, отмеченные в заключении, и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации, — написано на сайте Минобразования. — Второе — закрыть специальности, которые были не аккредитованы, и уведомить об этом Министерство образования. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.

Что же касается студентов, то в ведомстве сообщают: министерство предоставит им возможность продолжить обучение в других вузах по учебным планам и программам МИУ.

— В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета, — говорит пресс-служба Министерства образования.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, в понедельник, 11 ноября, студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.

По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо . Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии.

Ситуацию 6 ноября прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством, по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».