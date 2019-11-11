Более 130 километров велодорожек. В Гродно приняли Концепцию развития велодвижения до 2030 года

Источник материала: Tut.by

В Гродно приняли Концепцию развития велодвижения до 2030 года. Концепция — это подробный анализ состояния и существующих проблем велодвижения Гродно. В документе также содержатся предложения по развитию велосипедного движения в областном центре, сообщается на сайте «ВелоГродно». Ранее подобная Концепция была разработана и утверждена только в Минске.



Фото: Ольга Артемьева, TUT.BY

— Наличие гродненской Концепции подтверждает факт, что городская власть заинтересована в развитии велодвижения не менее самих велосипедистов, — рассказывает начальник отдела спорта и туризма Гродненского городского исполнительного комитета Евгений Ародь. — Кто-то скажет, нет смысла в такой работе, просто начните строить. Но в управлении городом не все так просто. Необходимо планирование городского пространства, поиск средств на реализацию проектов.

Так одним из важнейших параметров, обозначенных в концепции, является протяженность велосети по городу. Планируется, что к 2030 году в Гродно появится более 130 километров новых велодорожек. Сейчас в Гродно — всего 17,65 км велодорожек.

Концепция была создана в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси». Работать над ней эксперты проекта и ООВ «ВелоГродно» начали еще в прошлом году. К участию в написании Концепции также были приглашены организации, входящие в состав Совета по развитию велодвижения при Гродненском городском исполнительном комитете. Перед окончательным согласованием и подписанием документ был вынесен на публичное обсуждение с общественностью.

— Концепция поможет горожанам и градостроителям помнить о том, что развитие Гродно без инфраструктуры, удобной для велосипедистов, уже невозможно, — говорит одна из авторов Концепции Юлия Коледа.

Работа над реализацией Концепции идет уже сейчас.

Концепция развития городского велосипедного движения в Гродно до 2030 г. разработана в рамках реализации проекта «Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого учреждением «Центр экологических решений» совместно с общественным объединением «Минское велосипедное общество».