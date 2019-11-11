ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 130 километров велодорожек. В Гродно приняли Концепцию развития велодвижения до 2030 года

12.11.2019 06:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно приняли Концепцию развития велодвижения до 2030 года. Концепция — это подробный анализ состояния и существующих проблем велодвижения Гродно. В документе также содержатся предложения по развитию велосипедного движения в областном центре, сообщается на сайте «ВелоГродно». Ранее подобная Концепция была разработана и утверждена только в Минске.


Фото: Ольга Артемьева, TUT.BY

 — Наличие гродненской Концепции подтверждает факт, что городская власть заинтересована в развитии велодвижения не менее самих велосипедистов, — рассказывает начальник отдела спорта и туризма Гродненского городского исполнительного комитета Евгений Ародь. — Кто-то скажет, нет смысла в такой работе, просто начните строить. Но в управлении городом не все так просто. Необходимо планирование городского пространства, поиск средств на реализацию проектов.

Так одним из важнейших параметров, обозначенных в концепции, является протяженность велосети по городу. Планируется, что к 2030 году в Гродно появится более 130 километров новых велодорожек. Сейчас в Гродно — всего 17,65 км велодорожек.

Концепция была создана в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси». Работать над ней эксперты проекта и ООВ «ВелоГродно» начали еще в прошлом году. К участию в написании Концепции также были приглашены организации, входящие в состав Совета по развитию велодвижения при Гродненском городском исполнительном комитете. Перед окончательным согласованием и подписанием документ был вынесен на публичное обсуждение с общественностью.

— Концепция поможет горожанам и градостроителям помнить о том, что развитие Гродно без инфраструктуры, удобной для велосипедистов, уже невозможно, — говорит одна из авторов Концепции Юлия Коледа.

Работа над реализацией Концепции идет уже сейчас.

Концепция развития городского велосипедного движения в Гродно до 2030 г. разработана в рамках реализации проекта «Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого учреждением «Центр экологических решений» совместно с общественным объединением «Минское велосипедное общество».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концепция развития городского велосипедного движения - это подробный анализ состояния и существующих проблем велодвижения Гродно. В документе также содержатся...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Есть два пути решения возникшей ситуации». Минобр о частном вузе, где бастовали студенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика