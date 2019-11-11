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Тело пропавшего месяц назад жителя Ивацевичского района нашли в 500 метрах от его дома
12.11.2019 06:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ивацевичском района нашли тело пропавшего в начале октября 80-летнего Петра Казущика, сообщает «
Мужчина вышел из дома в деревне Сторожовщина и пропал. 8 ноября стало известно, что Петра Казущика нашли — он погиб.
Координатор ганцевичского «Ангела» рассказала, что тело Петра Казущика нашли практически в 500 метрах от дома.
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Мужчина страдал болезнью Альцгеймера.
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