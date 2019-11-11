Тело пропавшего месяц назад жителя Ивацевичского района нашли в 500 метрах от его дома

Источник материала: Tut.by

В Ивацевичском района нашли тело пропавшего в начале октября 80-летнего Петра Казущика, сообщает « Ивацевичский вестник ».



Фото: ПСО «Ангел»

Мужчина вышел из дома в деревне Сторожовщина и пропал. 8 ноября стало известно, что Петра Казущика нашли — он погиб.

Координатор ганцевичского «Ангела» рассказала, что тело Петра Казущика нашли практически в 500 метрах от дома.