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Тело пропавшего месяц назад жителя Ивацевичского района нашли в 500 метрах от его дома

12.11.2019 06:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивацевичском района нашли тело пропавшего в начале октября 80-летнего Петра Казущика, сообщает «Ивацевичский вестник».


Фото: ПСО «Ангел»

Мужчина вышел из дома в деревне Сторожовщина и пропал. 8 ноября стало известно, что Петра Казущика нашли — он погиб.

Координатор ганцевичского «Ангела» рассказала, что тело Петра Казущика нашли практически в 500 метрах от дома.

 
 
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